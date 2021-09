El PP pide que se le dé una solución a los vecinos de la calle Cooperativa en Cádiz

El presidente del Grupo Municipal Popular (GMPP), Juancho Ortiz, acompañado por los concejales José Manuel Cossi y Nuria Álvarez, se reunió ayer con representantes de las cuatro comunidades de vecinos de Cooperativa y Avenida de la Sanidad Pública afectados por la edificación de la promoción privada en el solar que hasta hace pocos meses era de titularidad municipal en la confluencia de las dos vías anteriores con Avenida de Huelva.

Los representantes vecinales pidieron a los populares ayuda ante las noticias que tienen del Ayuntamiento de Cádiz sobre la licencia de obras que se prevé conceder a la promotora de los nuevos pisos en el que fue solar de Procasa, y que -según les han informado- llega a colmatar el callejón anexo a sus edificios donde, entre otras cosas, se ubica la terraza de un bar, las bombas de agua de las comunidades, el acceso a un local y, la salida de emergencia del Centro de Día Santa Clara, ubicado en una de las cuatro comunidades.

Juancho Ortiz señaló ayer mismo que “la obligación del Ayuntamiento, y muy especialmente del alcalde, es mediar para que la construcción del nuevo edificio no perjudique de esta manera a cerca de cien vecinos del barrio. No es solo que se llegue justo a la fachada lateral de los pisos existentes, es que se pierde el patio de luces de las cuatro comunidades y se causa un evidente perjuicio a locales, centro de día, y las propias comunidades”.

“El anticapitalista que vendió suelo público a un promotor privado para pisos de lujo no puede desentenderse de un problema de este calibre en un barrio de los que él dice que estaban olvidados. Que cuando dice que estaban olvidados seguramente se refiere a que él no los conocía y no sabía cómo estaban antes del soterramiento, la avenida de Huelva o el Segundo Puente. A ver si por una vez se deja de proclamas y teorías y baja a la realidad. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que sea compatible el interés legítimo de quien compró el solar y los derechos de estos y otros tantos vecinos a los que durante años Kichi y los suyos han utilizado para sus intereses políticos”, concluyó Juancho Ortiz.