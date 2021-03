El PP va a llevar el caso Loreto hasta el Tribunal Constitucional

El presidente del Grupo Municipal Popular de Cádiz, Juancho Ortiz, ha anunciado este miércoles que tanto Teófila Martínez como Ignacio Romaní, alcaldesa y presidente de Aguas de Cádiz hasta 2015, recurrirán ante el Tribunal Constitucional la sentencia del Tribunal Supremo que absuelve del delito continuado de calumnias con publicidad al actual alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', por el que fue condenado en febrero de 2019 por la Audiencia Provincial de Cádiz”.

Juancho Ortiz no ha entrado a valorar la sentencia “que se nos ha comunicado ahora mismo, pero ya adelanto que iremos al Constitucional al tratarse de derechos fundamentales los que se han lesionado a nuestro entender. Aquí entramos en valoración que puedan hacer los tribunales; tres magistrados de la Audiencia Provincial consideraron que cuando Kichi acusó a una ex alcaldesa y un ex concejal de dar agua contaminada a sabiendas a un barrio estaba cometiendo un delito y ahora el Supremo estima que no lo es. Así que, tal y como dijimos al inicio de este proceso iremos hasta el final; como si tenemos que ir a Estrasburgo, no vamos a permitir que nadie, parapetado en su condición de político, lance la acusación de un delito de este calibre, y menos que acuse a quien fuera alcaldesa de esta ciudad de semejante barbaridad.”

Ortiz concluyó pidiendo a los periodistas que acudan este jueves a la rueda de prensa de valoración que ha convocado Kichi que “si me permiten el consejo profesional, eleven al máximo la precaución y graben todo lo que digan los intervinientes, porque la estrategia procesal de este hombre y su jefe de gabinete es, tal y como demostró en el juicio oral, echar las culpas a los que publican sus mensajes. Esa cobardía que de nuevo ha demostrado en el recurso ante el Supremo donde, en vez de apechugar con lo dicho, ha venido a decir que cuando acusaba a la dirección de Aguas de Cádiz no se refería a Teófila ni a Ignacio. Hay que tener muy poquito valor y ser muy miserable para ir repartiendo culpas entre periodistas y trabajadores de Aguas de Cádiz. Tanto grito y tanto alardeo para luego bajarse los “humos” escribiendo un recurso o en la sala de un juzgado. Que mantenga en el juzgado lo que vocifera fuera, aunque sea por una vez”.