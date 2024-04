Bruno García: "Pedro Sánchez se está haciendo la víctima, claramente"

Aunque el presidente provincial del Partido Popular en Cádiz no se atreve a asegurar lo que ocurrirá el lunes -"es impredecible"-, Bruno García sí asevera sin tapujos que, con el amago de dimisión del presidente del Gobierno, "Pedro Sánchez se está haciendo la víctima, claramente".

Una postura que le parece "una irresponsabilidad" que tacha de egoísta al declarar que "no creíamos que Sánchez podía pensar más en sí mismo, pero sí; no deja de sorprendernos cada vez más", ha asegurado García, en su piel de responsable del PP en nuestra provincia, insistiendo en que el presidente del Gobierno "está en esta estrategia que va con hacerse la víctima".

De esta forma, el cargo del Partido Popular le recuerda al presidente de nuestro país que "el Estado de Derecho es igual para todo el mundo" y, "cuando a uno le ponen una querella o una denuncia, se la ponen, y eso no significa que haya que parar un país". "Me parece que el presidente Sánchez no está en la realidad ni en los problemas de España, ni de los españoles", ha aseverado sobre la decisión de Sánchez de interrumpir su agenda para "reflexionar" hasta el próximo lunes si deja o no el Ejecutivo después de que un juzgado de Madrid haya abierto diligencias para investigar a su esposa, Begoña Gómez, por tráfico de influencias.

"Pues no sé qué pasará el lunes. Sánchez está en un giro continuo de supervivencia y, es verdad, que en muchas ocasiones hemos pensado que ya se le cortaba la calle, que no llegaba más lejos pero, esta vez, creo que sí le ha llegado el último momento porque no puede salir por ningún lado", vaticina García para, rápidamente, torcer: "Pero de él no se sabe nunca cómo actuará porque es impredecible...".

Con todo, el presidente provincial del PP opina que "más allá de lo que haga el lunes, el problema es el daño de la incertidumbre que está generando estos días" y, suma, "ya se oyen voces diciendo que no se sabe en qué lo ayuda esto, ni al PSOE de España".

Y es al partido del presidente al que se dirige Bruno García para pedirles que "tomen nota" y "dejen el sanchismo para centrarse en el partido socialista que también necesita España", culmina.