Al Partido Popular le siguen cuadrando los números de su propuesta de reducir un 20% el impuesto de circulación para el próximo año. Los cálculos que manejan los populares sitúan la partida de esa reducción en unos 700.000 euros, y no en torno al millón de euros como publicaba este periódico en su edición de ayer. Y frente a esa partida, los populares recuerdan que los ingresos de Emasa por la zona azul y naranja del verano del pasado año superaron el medio millón de euros. Teniendo en cuenta que las plazas de zona azul y naranja se han incluso ampliado este verano recién finalizado, desde el PP se ve “perfectamente factible” que su propuesta salga adelante sin que suponga una merma a las arcas municipales.

La clave de la diferencia de 300.000 euros en el cálculo del 20% del impuesto de circulación radica en el dato que se obtenga como referencia. Según las liquidaciones de los últimos años, el PP considera como dato válido el que hace referencia a la recaudación neta del impuesto, no atendiendo a la partida que recoge los “derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre” de ese ejercicio. Es ahí donde radica la distinta visión económica, desde los cuatro millones y medio de recaudación que este periódico estimaba del último ejercicio y los 3.636.527,40 euros que defiende el PP (al restar los más de 700.000 euros que estarían pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2018).

En cualquier caso, desde el Partido Popular se recuerda que la propuesta que defenderá en el pleno del próximo viernes busca recompensar de algún modo los graves problemas que muchos ciudadanos están encontrando para aparcar desde hace meses, sobre todo en determinadas zonas de la ciudad (señalando especialmente el casco histórico y la zona del Paseo Marítimo).

Y por tal motivo, llegan a defender que si la fórmula de utilizar los mayores ingresos de Emasa por el estacionamiento regulado de este pasado verano (que finalizó el domingo 15 de septiembre) no convence al resto de grupos, el equipo de gobierno haga uso también “del capítulo de inversiones de Emasa, que no debe haber tocado en estos cuatro años porque no han hecho absolutamente nada”.

Esta propuesta de reducción del impuesto de circulación irá unida, conviene recordar, a otra para crear una especie de plataforma en la que equipo de gobierno, grupos políticos de la oposición, asociaciones de vecinos, comerciantes y hosteleros se reúnan para analizar la situación del aparcamiento en Cádiz y se planteen todo tipo de propuestas “y se logre en ese mismo foro el consenso para la puesta en marcha y ejecución de las mismas”.