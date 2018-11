Emasa ingresa más de medio millón de euros de zona azul y naranja en verano

La reacción de Juancho Ortiz: “El alcalde ha perdido la calle. Por eso niega la pérdida de aparcamiento”

El portavoz del PP, Juancho Ortiz, quiso ayer responder al alcalde, José María González, por considerar que las críticas a la falta de aparcamiento responde a una estrategia de los populares que es “absolutamente falso”. “Ahora tenemos dos problemas graves –alertó ayer Ortiz– uno es que la eliminación de plazas de aparcamiento va camino de las 2.000 en toda la ciudad, lo cual es una evidencia absoluta; y el otro es que el alcalde no se ha enterado o no se quiere enterar, lo cual es todavía más grave porque parece que no hay la más mínima intención de buscar alternativas ni soluciones”.

“El alcalde ha perdido la calle. No va a los barrios ni pasea por la ciudad, porque es evidente que si estuviera en la calle y fuera a los barrios no sería capaz de decirle a los gaditanos que no se han perdido plazas de aparcamiento, y de aparcamiento gratis además, que se ha perdido y se va a seguir perdiendo”, denunció Juancho Ortiz, que frente a esta situación recuerda que el PP “siempre ha defendido que está a favor del carril bici, pero no de construirlo a espaldas de los vecinos”. “El carril bici se tiene que adaptar a la ciudad, no adaptar una ciudad entera al carril bici”, criticó el portavoz popular, que también ha criticado la actitud del equipo de gobierno “de instaurar la fórmula de no hablar con nadie”.