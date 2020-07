El PP de Cádiz vuelve a recordar a Miguel Ángel Blanco ante el Monumento a las Cortes

El Partido Popular de Cádiz celebró en la tarde del lunes, ante el Monumento a las Cortes en la plaza de España de la capital, su acto de recuerdo y homenaje a la figura de Miguel Ángel Blanco, el concejal popular de Ermua secuestrado y asesinado por la banda terrorista ETA en el verano de 1997. En el acto intervinieron la presidenta del PP local, Mercedes Colombo; el secretario general del PP provincial, Bruno García, y el presidente del grupo municipal en el Ayuntamiento de Cádiz, Juancho Ortiz. La presidente del PP provincial, Ana Mestre, no pudo acudir por motivos de agenda.

Con las medidas de seguridad exigidas tras el estado de alarma, el partido quiso recordar la figura del joven concejal con un manifiesto que fue leído por Juancho Ortiz: "Hoy es un día triste porque aquellos que heredaron ese testimonio de sangre y muerte han conseguido el respaldo de parte de la sociedad vasca. Y yo, como gaditano, pero sobre todo como amante de la libertad, no puedo callarme ante este hecho. Ese respaldo que hoy consiguen con las urnas se cimentó en la barbarie de unos años de tragedia que aún muchos no han condenado. Que aún muchos no han reconocido. Miguel Ángel entregó su vida defendiendo la libertad en el País Vasco: una libertad que hoy usan sus asesinos para pedir el voto en las urnas… una libertad que costó tanta muerte que hoy no podemos por menos que reconocerla como el triunfo de Miguel Ángel Blanco".

Juancho Ortiz recordó en su intervención que hace tres años su grupo elevó al Pleno una propuesta para que se le dedicara una calle a Miguel Ángel Blanco, sin que la propuesta haya salido adelante: "Tuvimos que sufrir la ambigüedad y la tacañería de un alcalde, que por cierto llama señor a un tal Otegui y pone en duda el papel que tuvo en toda esa macabra historia de muerte, y un equipo de gobierno que se llena la boca hablando de cierta parte de la memoria pero que sufre cada vez que alguien le recuerda la historia reciente de este país, de aquellos que dieron su vida para que ellos puedan ser ahora concejales… Y tuvimos y tenemos que sufrir el sectarismo de un alcalde que, tres años después, no ha cumplido el mandato del pueblo de Cádiz que en ese pleno de junio de 2017 aprobó dedicar una calle a Miguel Ángel Blanco".

"Ni alcaldes sectarios, ni partidos del miedo, van a callarnos… Y no nos van a callar porque nuestra voz es la voz de Miguel Ángel Blanco, es su recuerdo y es su mensaje. Ese mensaje que unió a toda España para decirle a los asesinos que no nos ganarían. Que el amor a la libertad es más fuerte que cualquier partido, que cualquier pistola, que cualquier olvido", concluyó Ortiz.