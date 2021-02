El PP: “El convenio de Emasa desprecia todo lo que las mujeres hemos conseguido en materia de Igualdad”

El varapalo que la Junta de Andalucía acaba de propiciar a la propuesta de convenio que el Ayuntamiento ha elevado para la plantilla de su empresa de aparcamientos es un hecho que el Partido Popular considera “lamentable” y “escandaloso”. La concejal popular Maite González ha afirmado al respecto que ese convenio laboral puesto en entredicho por la autoridad competente “desprecia todo lo que las mujeres hemos conseguido en materia de igualdad laboral” y “demuestra que los miembros del equipo de gobierno realmente son feministas de boquilla porque no tiene sentido que el señor Vila haya dado el visto bueno a un documento que es un verdadero canto a la discriminación de la mujer en su puesto de trabajo”.

Estas duras declaraciones llegan después de conocerse las irregularidades y lagunas que Empleo ha detectado en el convenio colectivo que Emasa pretendía tener en vigor hasta 2023. Defectos que González achaca al incumplimiento de la labor encomendada a la concejala de Feminismos (nuevo nombre que Adelante Cádiz dio a la concejalía de Igualdad), Lorena Garrón, y a la gerente de la Fundación Municipal de la Mujer, “que deben supervisar todos los documentos e iniciativas de las empresas municipales y de las delegaciones del Ayuntamiento para vigilar que se cumplen las diferentes normativas de Igualdad”.

“Hasta 2015 se hacía una especial vigilancia a que todo lo que saliera del Ayuntamiento de Cádiz estuviera en sintonía no solo con la Ley, sino con los objetivos marcados para conseguir la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Ahora, sinceramente, no sabemos a qué se dedican”, ha lamentado Maite González, que considera incomprensible “que estén todo el día con el estandarte del feminismo y no sean capaces siquiera de aplicar las leyes de igualdad que están en vigor en el ámbito del propio Ayuntamiento”. “Lo que realmente necesitamos las mujeres de Cádiz es tener un Ayuntamiento y una Fundación de la Mujer que salvaguarde la igualdad de género de manera transversal, porque las gaditanas no estamos encerradas en El Palillero, estamos en todas partes, incluidas las delegaciones y las empresas municipales, donde Garrón y la gerente ni están ni se las espera”, ha defendido la edil popular.

Ante esta situación generada en el seno de Emasa, González pide al equipo de gobierno “que se tome en serio de una vez las políticas de igualdad en una ciudad que en su momento fue pionera en esa materia”. “No basta con ponerse detrás de un cartel. Hace falta mucho trabajo, y más en los tiempos que corren. Pero lo peor de todo y lo que más nos preocupa es que la política de género que quieran implantar en Cádiz sea la que lidera la ministra Irene Montero, que no para de dar pasos atrás y que demuestra, como ha pasado en la ciudad, que cuando llegan a las administraciones ese feminismo es solo de boquilla”, ha concluido la edil del PP.