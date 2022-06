El PP de Cádiz denuncia que la concejala de Limpieza "no sirve absolutamente para nada"

Un "esperpento". Un "espectáculo" del alcalde de Cádiz, José María González Kichi, y su equipo en torno al servicio más costoso para el Ayuntamiento, el de limpieza viaria y recogida de residuos urbanos. El Partido Popular no sale de su asombro ante el último revés que ha sufrido la tramitación del pliego de limpieza con la retirada de la segunda empresa adjudicataria, Acciona. Y pone el foco de la atención en el alcalde y en la concejala de Medio Ambiente, Rocío Sáez.

"Es como si no tuviéramos concejala de Limpieza. No sirve para absolutamente nada", ha denunciado el presidente de los populares en el Ayuntamiento de Cádiz, Juancho Ortiz, que ante este último giro en el proceso de contratación ha lamentado que "nadie se planea dimitir por este fiasco que se ha extendido en los dos mandatos de Kichi porque les da igual que la ciudad esté más sucia que nunca".

“Hemos pasado de aquella excusa del dimitido concejal de Limpieza de que la ciudad estaba más sucia porque no llovía, a la pasividad y resignación de la actual responsable del Área, que ni sabe ni quiere saber qué hacer con el estado de abandono del servicio que se presta ahora mismo a los gaditanos", critica Ortiz, que califica de "inaudito" lo que está ocurriendo con este servicio. "Y lo peor es que encima digan que la renuncia de la empresa adjudicataria no supone obstáculo alguno en el proceso; pues claro, ¿qué obstáculo va a suponer si llevan seis años dándole vueltas? Por uno más no se les va a subir la tensión a ninguno de ellos", añade.

Se sorprenden en el PP de Cádiz que ni el alcalde ni ningún concejal "hayan caído en la cuenta de cómo han subido los precios en los últimos cuatro años". "Como nadie prevé ahora que tras llevar la adjudicación a Pleno que quieren llevar de la tercera clasificada tendrán que acatar una nueva resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales sobre el recurso interpuesto a una adjudicación que ahora está anulada por los hechos", ha añadido augurando nuevos problemas en el futuro reciente de este interminable proceso de contratación.

"Somos los gaditanos los que sufrimos esta desidia, esta forma de gestionar que es reflejo fiel de cómo trabaja el alcalde. La ciudad no va a cambiar el sistema de limpieza antes de 2023 cuando Kichi se va a ir dándole igual el daño que ha hecho a la ciudad. Eso sí, ahora lleva una semana contándole a la gente que su partido va a arreglar Andalucía entera”, lamenta el presidente popular.