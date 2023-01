El PP de Cádiz pedirá en el Pleno que el Ayuntamiento ponga los cinco millones de euros comprometidos para Valcárcel

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Cádiz ha presentado al Pleno de enero una propuesta para que el Equipo de Gobierno traiga a Pleno de manera urgente, y extraordinaria si fuera necesario, la modificación de créditos necesaria para la creación de una partida presupuestaria de cinco millones de euros destinados a cumplir el compromiso que el alcalde anunció en junio de 2022 con el proyecto de Valcárcel.

El portavoz del GMPP ha recordado que —tal y como reza en la exposición de motivos— en la reunión mantenida en octubre del pasado año por todas las partes: Junta de Andalucía, Diputación, UCA y Ayuntamiento, ya se avanzó que la fecha de inicio de actuaciones podría y debería ser 2023, "por lo que parece más que conveniente y adecuado que el Ayuntamiento de Cádiz cree, de manera urgente e inequívoca, la partida presupuestaria que el alcalde viene anunciando hace ya medio año y que a día de hoy es inexistente".

Los populares señalan en su propuesta que los presupuestos de 2022 se prorrogaron automáticamente el pasado 2 de enero, tal y como se establece en la legislación vigente cuando no se aprueban antes de finalizar el año el presupuesto de la anualidad entrante. "Ni antes ni después de la modificación de créditos, aprobada en octubre de 2022 por el Pleno, se reflejó en el Presupuesto Municipal la partida de cinco millones de euros que se anunció el pasado junio para el proyecto de rehabilitación de Valcárcel y posterior traslado de la Facultad de Ciencias de la Educación a dicho edificio, por lo tanto, el alcalde no está cumpliendo con lo dicho, y no es momento para echarse atrás una vez que la Junta ha dotado de presupuesto la actuación y es firme su compromiso", señaló Juancho Ortiz.

El portavoz popular informó igualmente que en la misma propuesta se insta a la Junta de Andalucía a que mantenga el compromiso firme que se reflejó en el presupuesto de 2023 con la partida creada para Valcárcel, y que se continúe trabajando para la firma del convenio cuyo borrador elaboró la UCA en fecha reciente. Juancho Ortiz concluyó señalando que "ya hemos dicho todos lo que teníamos que decir sobre Valcárcel. Ahora es el momento de poner el dinero y avanzar, y ahora es cuando tenemos que ver si el compromiso de Adelante Cádiz era real o solo una de sus estrategias para horadar al Partido Popular y buscar la bronca por la bronca. Quien no esté para sumar que se aparte y deje trabajar a los que están poniendo en la ciudad los recursos y las ganas".