El PP de Cádiz reclamará en el Pleno del Ayuntamiento aparcamientos gratis

El Partido Popular ha dado forma un paquete de medidas que propondrá este viernes a la Corporación para favorecer el tráfico y el aparcamiento en la ciudad. Un problema que el líder popular, Juancho Ortiz, avanza que se agravará en próximas fechas, porque a las 2.500 plazas que ya se han eliminado de aparcamiento en la ciudad “se unirá en próximas fechas la desaparición de 150 plazas de aparcamiento para coches y 180 para motos en la Plaza España, uno de los puntos neurálgicos de la ciudad”.

En este sentido, Ortiz recuerda que el gobierno municipal aseguró que crearía 4.000 plazas de aparcamiento gratuitas; y precisamente por ello, el PP reclamará al alcalde en el pleno “que transforme las bolsas de zona azul y naranja de la Carretera Industrial y del entorno de la Muralla frente a la estación en gratuitas, y que las mantenga así, que es lo que dijo que haría mientras dependieran de él”.

Respecto a la calle Veedor, pone el acento el PP en el “bloqueo” que la peatonalización de esta calle supone respecto al tráfico cada vez que el subterráneo de San Antonio cuelga el cartel de completo, ya que impide acceder a su interior a vehículos que taponan la propia plaza provocando, al mismo tiempo, que otros vehículos no puedan salir del propio subterráneo. Una escena que se ha repetido prácticamente a diario durante el verano. Por ello, pedirá en el Pleno “que se elimine el bolardo de Veedor, con lo que se normalizaría la circulación de salida de la zona, y sobre todo se evitaría el riesgo que supone para una posible evacuación de emergencia”.

Asimismo, pedirá también el PP que el solar que se habilitó en el recinto exterior de Zona Franca para aparcamiento la pasada Navidad se utilice durante todo el año, “pero ofreciendo un servicio eficaz y continuo de lanzaderas con campaña de información sobre ubicación y frecuencias, no como se hizo entonces”.

“Las propuestas que venimos formulando sobre aparcamiento en la ciudad vienen a dar soluciones al grave problema que han creado Kichi y Vila, que son los únicos que no lo ven; prometieron cuatro mil plazas gratuitas, y en Plaza de Sevilla las pueden poner mañana mismo. A cambio, lo único que han hecho es implantar un carril bici que no se adapta a las características de Cádiz y restringir la circulación en todo sitio que pueden. Estas medidas, que podrían ser positivas si se implantan de manera ordenada y progresiva, no se acompañan ni de un transporte público eficaz ni de bolsas de aparcamiento disuasorias en zonas periféricas, para permitir que la ciudad siga funcionando”, concluye al respecto Juancho Ortiz.