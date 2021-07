El PP, sobre el aparcamiento en Cádiz: “Kichi ha eliminado 2.500 plazas y está causando un verdadero caos”

Los problemas de aparcamiento en la ciudad tienen, para el PP, un único responsable: el equipo de gobierno y su alcalde, José María González, “que ha eliminado más de 2.500 plazas de aparcamiento desde que llegó a la Alcaldía, tal y como se reconoció en un Consejo de Administración de Emasa, y a las que quedan ya no sabe que colorín ponerle porque no tienen un plan de movilidad sostenible para Cádiz y están causando un verdadero caos en toda la ciudad”. Así de contundente se ha mostrado el presidente del grupo popular en el Ayuntamiento, Juancho Ortiz, que ha recordado que desde hace años viene su grupo “advirtiendo del desastre de política de movilidad” que está desarrollando el gobierno municipal.

Frente a las actuaciones que está ejecutando el Ayuntamiento, el PP apuesta por un carril bici “que se adapte a la ciudad y no la ciudad al carril bici” y por una política de movilidad bien distinta a la aplicada por Adelante Cádiz. “No es justificable que impere la destrucción de plazas de aparcamiento en todo el centro, que se criminalice al vehículo particular o se penalice el uso del ciclomotor”, traslada Ortiz.

Por todo ello, el PP pide al Ayuntamiento que revierta las últimas decisiones tomadas respecto al estacionamiento regulado, que cada vez se implanta en más zonas de la ciudad, y en las nuevas condiciones de uso (con horarios más amplios y mayores limitaciones para los conductores). “En la zona de Asdrúbal han conseguido que se quede vacía los fines de semana y por la noche, perjudicando a residentes y a usuarios de comercios cercanos. En los Porches tienen a todo el mundo enfadado. Y en el centro han conseguido, directamente, que parezca normal el hecho de que no haya alternativa de aparcamiento para quien quiera venir a disfrutar de la ciudad”, pone como ejemplos el presidente del grupo municipal.

Todo ello con un sistema de transporte que no ha variado un ápice en los últimos años, pendiente de que se licite alguna vez el nuevo contrato, por lo que los populares entienden que la política de movilidad no busca “un mensaje disuasorio para que se use el transporte público, sino directamente para que no vengan al centro a comprar o consumir”. Un comercio “que sigue sin ayudas ninguna y viendo como el deterioro de la ciudad es galopante”, concluye Juancho Ortiz.