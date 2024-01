Óscar Torres: “La ciudad no está ni mejor ni peor que antes”

Tuvo opciones, contra todo pronóstico, de convertirse en alcalde de la ciudad, aunque finalmente el concejal 14 le dio la mayoría absoluta a Bruno García y convirtió a Óscar Torres en líder de la oposición. Desde su portavocía en el PSOE municipal, analiza el arranque de este mandato municipal y la situación de su partido.

–¿Cómo está la ciudad con este nuevo gobierno?

–Vamos ya para siete meses de mandato, y la sensación es que no se termina de avanzar. Vemos una ausencia a la hora de determinar y marcar cuáles son los objetivos de este nuevo equipo de gobierno, qué estrategia quiere seguir, cuáles son sus prioridades. Parece un querer y no poder; y no exigimos que en siete meses se haya hecho todo lo que no se ha hecho antes, somos conscientes de ello; pero sí que se pongan las bases y se anuncie lo que se va a hacer. Nosotros, desde luego, esperábamos una mayor ambición en el anuncio de proyectos y también en la defensa de determinados asuntos de ciudad de mucho calado donde esperábamos que un gobierno del PP en Cádiz, en la Junta y en la Diputación hubiera dado más amparo a esta ciudad.

–¿Qué le parece el equipo de gobierno de Bruno García?

–Nosotros entendemos que hay que dejar un tiempo para que los concejales lleguen a sus puestos y empiecen a hacer su labor, esos cien días de cortesía que se suele decir y que nosotros hemos respetado; pero ya son siete meses y la sensación es que hay concejales a los que les está costando mucho trabajo hacer sus funciones. También veo que hay disfuncionalidad en el reparto de funciones. Hay concejales con mucha carga de trabajo, casi inasumible, mientras que otros están prácticamente desaparecidos en el día a día de la ciudad y de sus delegaciones. Y eso nos preocupa, porque con catorce concejales tenía equipo para hacer un mejor reparto. A todo esto se suma que hay concejales que no están ejerciendo a tiempo completo, y Cádiz tiene muchas necesidades y todo el tiempo que haya que dedicar nunca va a ser bastante.

–¿Ha notado la ciudad algún cambio entonces?

–Me gustaría decir que sí, pero a siete meses de la toma de posesión la ciudad no está ni mejor ni peor que antes. Por ejemplo, en limpieza; estamos en un nuevo contrato, que suponen dos millones de euros más al año que antes, pero ese incremento no lo está notando la ciudad. Mire, el alcalde anunció nada más llegar dos medidas, el plan de choque para la limpieza y el regreso de la Policía Local a las playas; y yo creo que ninguna de ellas ha supuesto un cambio importante, sobre todo en la limpieza, donde sigue habiendo barrios de primera y barrios de segunda, que no lo digo yo sino que nos llega así en los encuentros que tenemos con vecinos; hay barrios o zonas donde limpian prácticamente a diario y otros en los que pasan semanas sin tocarse.

Tampoco se puede cambiar mucho cuando el alcalde sigue gestionando con el presupuesto de 2022, porque el año pasado ya se prorrogaron, y esas cuentas de 2022 las votó en contra además el PP. Yo no entiendo que con un gobierno de mayoría absoluta, aún estemos con las cuentas de 2022. Es otra muestra del ritmo excesivamente lento con el que se están haciendo las cosas; y la ciudad no está para eso.

–Es que Cádiz parece la ciudad de la pérdida de oportunidades. Mire lo que ha pasado con la Edusi.

–En eso hay que ser justos y decir que ha habido una responsabilidad compartida entre este gobierno y el anterior. Pero la cosa es que había un plazo de seis años para invertir 18,5 millones de euros en la ciudad, y de los 15 millones de euros que dio Europa se van a dejar de recibir más de 5 millones.

No podemos presentarnos a una subvención y no ser capaces de aprovecharla, para al final invertirlo nosotros, porque para este viaje no necesitamos estas alforjas, porque al final se está quitando dinero y recursos de la ciudad para tapar la mala gestión. Y esa no es forma de gobernar.

–¿Pero por qué eso de la responsabilidad compartida?

–El anterior gobierno tuvo muchísimo tiempo para hacer la Edusi, es cierto; pero al actual le afeamos que ya en julio dijera que la Edusi iba a ser un fracaso, cuando tenían seis meses para gestionar. Dieron por perdido el proyecto.

En cualquier caso, esto que ha ocurrido nos debe servir para gestionar con mayor eficacia en la próxima convocatoria. Nosotros, desde luego, estaremos muy vigilantes para que se actúe a la mayor velocidad posible en el futuro. Hay que poner más diligencia en la gestión de este tipo de recursos, porque esto que ha pasado con la Edusi no es el único caso; ahí está, por ejemplo, el Baluarte del Orejón, para cuya rehabilitación recibimos una subvención de 400.000 euros con cargo al 1,5% Cultural del Ministerio de Fomento y se hizo una gestión lamentable, se perdió el dinero y al final se va a hacer con recursos propios.

Y le digo otro ejemplo: se ‘pseudoinauguró’ la Casa del Carnaval días antes de las elecciones de mayo, que se rehabilitó también gracias al 1,5% cultural. Pues hoy es un espacio sin rumbo, sin aseos, sin aire acondicionado, sin tienda, sin cafetería y que ha convertido la última planta en un edificio administrativo como sede de funcionarios.

–Bruno García es alcalde por un puñado de votos, los mismos que hicieron que no lo fuera usted. ¿Cree que le habría sido fácil gobernar con Adelante de socio?

–Eso es política ficción, ¿qué hubiera pasado…? Lo que es evidente es que a Adelante le habríamos solicitado que cumpliera con el compromiso que dijeron en campaña, que era el de facilitar un gobierno socialista. En ningún momento se habló de un gobierno compartido y nosotros habríamos reclamado la misma generosidad que tuvo el PSOE en 2015 y en 2019, permitiendo un gobierno de Adelante. Yo soy un firme defensor de las mayorías y del diálogo y el consenso para sacar adelante los grandes proyectos de ciudad; y nosotros hubiéramos buscado ese diálogo con todos los grupos políticos, sin excepción. Que por cierto eso es lo que reclamo ahora al alcalde, que hasta ahora está decepcionando porque habló mucho de un diálogo que no se está produciendo. Insistió mucho en eso durante el Pleno de Investidura, pero yo en estos siete meses no he sido convocado por el alcalde para ninguna reunión, no nos hemos sentado aún para hablar de ningún tema. Espero sinceramente que cambie esta actitud, porque nuestra voluntad de aportar, sumar y estar en la solución de los problemas de la ciudad sigue inquebrantable.

–Después de las municipales hubo unas generales donde el PSOE sacó un resultado más que positivo en la ciudad. ¿Cree que unas nuevas municipales hoy cambiarían el escenario de mayo?

–Estoy convencido de que si hubiera municipales hoy el resultado sería bastante diferente, pero volvemos a hablar de política ficción. En el PSOE de Cádiz estamos muy contentos porque en las tres últimas elecciones hemos conseguido buenos resultados. En las autonómicas fuimos una de las tres ciudades que mejoró el resultado; en las municipales recuperamos dos concejales y el diputado provincial y por unos centenares de votos no hubo una Alcaldía socialista. Esto es muy importante, porque por primera vez en 28 años estuvimos en la partida. Y en las elecciones generales del 23 de julio fuimos primera fuerza política. Todo esto nos hace ver el futuro con mucho optimismo.

–¿Está en un momento fuerte el PSOE de Cádiz entonces?

–A nivel partido, los resultados avalan el trabajo que está haciendo esta ejecutiva y ya le digo que miramos al futuro con mucho optimismo. Yo diría que la agrupación local está más sólida que nunca. Y el grupo municipal ha conseguido algo que yo perseguía cuando elegí a las personas, que eran tres cosas: que tuvieran cierta experiencia en distintos sectores y asuntos, así como calidad humana, empatía y capacidad de escucha. El grupo está formado por gente con experiencia en su campo profesional, y es un grupo que está en todas las cosas de la ciudad, que estudia todos los asuntos municipales porque queremos ser útiles a la ciudad. Con este grupo le aseguro que estamos condenados al éxito.

–Parece que el PSOE de Cádiz siempre es fuente de conflictos. El último ha sido el cese de Pacheco al frente de la Subdelegación del Gobierno. ¿Qué le ha parecido la decisión de su partido?

–En primer lugar lo que quiero es felicitar y agradecer a José Pacheco su gran trabajo al frente de la Subdelegación del Gobierno. Felicitarlo porque ha demostrado una enorme capacidad de gestión ante problemas de calado como son los que se producen en una provincia de la complejidad de la nuestra. Y siempre ha afrontado esas dificultades con templanza y serenidad. Y darle las gracias por la dedicación permanente y sin descanso. Hoy podemos decir, en mi opinión, que Pacheco ha sido el mejor subdelegado que hemos tenido en Cádiz. Deja el listón muy alto.

Sobre la decisión del cambio hay que decir que en política hay que aceptar los ceses con la misma naturalidad que los nombramientos. En este caso, es una facultad del Gobierno de España.

–¿Y qué opinión le merece el nombramiento de Blanca Flores?

–Lo que tengo que señalar es que el gobierno de España sigue teniendo una gran confianza en la agrupación municipal de Cádiz y continúa pensando en nuestra militancia para el nombramiento de cargos públicos. A Blanca Flores le deseo toda la suerte del mundo en una tarea que no es nada sencilla; que la provincia de Cádiz en general y nuestra ciudad en particular sigan ocupando un lugar privilegiado en la agenda del Gobierno de España debe ser el gran objetivo de la nueva subdelegada.

–¿Cree que este cese de Pacheco responde a su negativa a ser candidato a la Alcaldía de Cádiz?

–Mire, al arrancar esta nueva legislatura el Gobierno ha nombrado a 7 nuevos subdelegados en Andalucía. Siete de las ocho subdelegaciones que hay. En cada caso el gobierno habrá tenido sus motivos. Han sido años muy convulsos políticamente, ha habido varios cambios de ministros, de portavoces de partido y de gobierno, de secretarios de organización y vicesecretarias y sin embargo Pacheco es uno de los subdelegados que más tiempo ha estado en el cargo, si no el que más.

–Le pesa a un socialista de Cádiz las decisiones que está tomando en el panorama nacional Pedro Sánchez?

–Hay decisiones que se escapan al día a día municipal. A nivel local, lo que pones encima de la mesa respecto al Gobierno central es las subvenciones del 1,5% cultural, la rehabilitación del conjunto amurallado de la ciudad, la consignación para el Castillo de San Sebastián, o los fondos europeos… Eso es lo que nos preocupa y lo que vamos a seguir reclamando a nuestro partido. Le puedo decir que vamos a ser implacables a la hora de reclamar para la ciudad. De hecho, le propuse al alcalde nada más empezar este mandato un frente común para todos los grupos reclamar inversiones y proyectos, independientemente del partido o la administración que fuera, porque juntos seremos más fuertes. Y el alcalde tardó 48 horas en rechazar mi propuesta públicamente; algo que a día de hoy no termino de comprender.

–Acabamos de empezar el año. Dígame tres urgencias para Cádiz en este 2024.

–Lo primero que señalaría es la emergencia de recursos hídricos, que nos pone en un problema que es verdad que ya hemos vivido anteriormente y que el PSOE lleva más de dos años denunciando. Hoy se sigue baldeando con agua potable, algo que es inasumible ante esta situación de sequía. Además no es solo que no está lloviendo, sino que las previsiones no son buenas. Nosotros estamos reclamando soluciones sobre este asunto, y no se ha hecho nada aún.

Un segundo tema creo que es el desafío, más que objetivo, de empezar a poner de una vez por todas políticas que frenen la despoblación. Estamos perdiendo población a un ritmo más alto que el de la España vaciada, y eso es inasumible. Perdemos 1.200 habitantes al año; o se lo digo de otra forma, cada 6 horas Cádiz pierde un habitante, y así desde hace 25 años. Esto es muy importante, porque el desafío se convertirá en tragedia si bajamos de los 100.000 habitantes, cuando podemos perder el 25% de los recursos que hoy tiene la ciudad.

Y el tercer objetivo. Mire, yo siempre digo que un alcalde debe tener dos gafas: una para el cerca, para el día a día, para estar en los problemas de que cada mañana amanezca la ciudad en condiciones, los servicios públicos funcionen, que la gente no se caiga por las calles, que si hace un poco de viento no se caigan los árboles… y otras gafas para el lejos; y aquí estamos esperando todavía saber qué ciudad es la que quiere el PP para los próximos años, qué modelo de ciudad va a dejar a las futuras generaciones. Y hasta ahora no lo dice porque se presentó sin programa electoral y por eso no tiene objetivos a largo plazo.

Esas son las prioridades, creo, para la ciudad en este momento.