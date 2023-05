Óscar Torres (PSOE): "Quiero pensar que la mayoría absoluta del PP no va a ser el rodillo de 20 años atrás en Cádiz"

El que ha sido candidato a la Alcaldía de Cádiz por el PSOE, Óscar Torres, ha realizado este miércoles en la sede de Gaspar del Pino un balance mas sosegado de los resultados del domingo en la que el Partido Popular alcanzó la mayoría absoluta con 14 ediles, el PSOE subió a siete concejales y Adelante Izquierda Gaditana tuvo una debacle al quedarse en solo seis de los 13 que consiguió en 2019.

Torres ha agradecido a todas las personas, en concreto 11.558, que votaron al PSOE que "nos han posibilitado cosechar unos resultados que, a título particular, son buenos resultados en cuanto a avances de votos conseguidos con la obtención de dos concejales más, mejorando en un 40% y recuperando el diputado provincial".

Sin embargo ha insistido en que les ha dejado "un sabor agridulce porque el PP ha recuperado la Alcaldía a través de unos resultados electorales, legítimos y democráticos". En este sentido, tal y como ha dicho Torres, el PSOE vuelve a ser la primera fuerza de la izquierda y liderará la oposición en el Ayuntamiento.

Curiosamente, esa mejora de resultados en lo cuantitativo, viene acompañado de una resta en lo cualitativo, ya que los socialistas en estos dos últimos mandatos, pese a tener los peores resultados de su historia, sí han tenido la opción de influir y ser llave en muchos temas ante la mayoría relativa de Kichi y los suyos: "Conseguimos mas pero la capacidad de influencia no es la misma. Yo quiero creer y pensar que la mayoría absoluta del PP no va a ser el rodillo de 20 años atrás. Esto no es una declaración de intenciones sino que es lo que creemos que tenemos que hacer. Apelo a esa mano tendida que he escuchado a Bruno García y confío y espero que no sea de cara a la galería".

De este modo, ha explicado en la sede de Gaspar del Pino de este miércoles que su grupo va a hacer "una oposición responsable, constructiva, poniendo el acento en la soluciones de los muchos problemas de la ciudad y que en ese sentido no va a variar con respecto a lo que hemos hecho en el último año y medio. Va a estar en la construcción y no en la bronca y las descalificaciones. Vamos a estar en aportar y en sumar. Lo hemos hecho con el anterior equipo de Gobierno y ahora con los gaditanos".

De este modo, también ha hablado por su parte de "mano tendida a los otros dos grupos municipales que formarán parte del arco plenario, en el acuerdo y en el consenso".

A pesar de ello, también quiere dejar claro que "esto no quita que será una oposición férrea, vigilante, que vamos a estar muy encima de que el PP que lidera el equipo de Gobierno cumpla los compromisos adquiridos con la ciudadanía a lo largo de su campaña electoral y se lo vamos a recordar permanentemente".

Asimismo, ha afirmado que van a estar "vigilantes también en aquellas cuestiones que, iniciadas en el anterior mandato, no se han podido consolidar en los últimos meses y que han sido positivas para la ciudad, tengan esa continuidad". Torres ha incidido en que "la ciudadanía lo que no quiere es crispación ni broncas sino solución a sus problemas. Esa actitud del PSOE ha ido la principal causa de la mejora de nuestros resultados electorales".

El candidato socialista ha recordado que "durante una gran parte de la noche, enorme parte de la noche, el PSOE tenía la Alcaldía en la mano, pero al 98% cambió. Con la misma tranquilidad y sosiego que afronté toda la noche, hoy les digo que esa va a ser nuestra línea y nuestra tónica de oposición. El sosiego y tranquilidad no está reñida con la rigidez, la crítica y vigilantes con la labor del gobierno del PP".

Con respecto al encuentro que Bruno García ha anunciado que va a tener con los portavoces de la oposición, el propio Óscar Torres y David de la Cruz, "voy a ir en cuanto me convoque con mano tendida, con nuestra mejor actitud de diálogo"

El hecho de que haya solo tres fuerzas con representación municipal, PP, PSOE y Adelante Izquierda Gaditana, puede facilitar las cosas: "Llegar a acuerdos entre tres grupos será más fácil o factible que entre seis o siete o cinco. Podíamos habernos encontrado con un arco plenario fragmentado y poco práctico. Esto no quiere decir que si hubiera entrado es porque los gaditanos hubieran querido. Lo que se ha dado es tener un debate mucho mas ágil, en el que las posiciones quedarán ancladas de una manera mas sólida y nuestra ciudad no está para inventos ni experimentos sino para ponerle solución a los problemas". Lo que sí ha negado es que pueda establecer una estrategia común con Adelante Izquierda Gaditana.

Con respecto al concejal del PSOE que irá a la Diputación, Óscar Torres ha señalado que ya tiene cosas en la cabzeza, al igual que el reparto de tareas, pero la decisión no está tomada del todo.