Ortiz (PP): "El alcalde le ha perdido el respeto a las familias gaditanas con el nuevo ataque a los colegios concertados"

El portavoz del grupo municipal del Partido Popular de Cádiz, Juancho Ortiz, ha lamentado "el nuevo ataque" del alcalde, Jose María González, a los colegios concertados al calificar de “innecesaria” esta opción, "elegida por cientos de familias gaditanas". “El alcalde les ha perdido el respeto a las familias gaditanas. A todas, a las que eligen libremente que sus hijos vayan a colegios concertados y a los que eligen centros públicos. Él no es nadie para decirle a los gaditanos cómo deben educar a sus hijos”, ha señalado el edil popular en un comunicado.

Ortiz ha dicho que "González Santos se comprometió con la Constitución Española cuando prometió su cargo de alcalde y por lo tanto, debe hacerla cumplir no lo contrario". "El artículo 27 de la Constitución reconoce la Libertad de Enseñanza como derecho fundamental, un cargo público no solo debería conocer las leyes, tiene la obligación de cumplirlas y hacerlas cumplir”.

El concejal popular recordó que "los colegios concertados forman parte de la red pública de colegios, y los gaditanos -incluidos los padres de las concertadas, pagan con sus impuestos esa red pública y tienen derecho a decidir que se mantenga en la forma que está actualmente y a qué colegios quieren que vayan sus niños". "Estoy seguro que eso lo sabe el alcalde, pero no lo dice porque es un manipulador; miedo me da pensar qué tipo de educación pueden recibir nuestros hijos si tuvieran a un sectario y segregador como él de profesor”.

Aún así, el portavoz popular ha indicado que las declaraciones "no son una sorpresa a la vista del continuo menosprecio que el equipo de Gobierno que dirige hace a las familias que tienen a sus hijos en la concertada". "Hace unos días el Gobierno Local, en un intento de lavar su imagen, dijo haber rectificado su decisión de vetar a los niños de la concertada para participar mediante sorteo en la Cabalgata de Reyes de 2020" pero-asegura el PP- “sencillamente mintieron, y mintió el alcalde con su veto a la concertada para la Cabalgata cuando dijo que ni se le pasaba por la cabeza hacer algo así. Lo han hecho y lo han mantenido".

El PP afirma que "han organizado con una coordinadora que manejan desde Podemos el sorteo en los colegios públicos y un taller posterior para los disfraces. A los centros concertados no les han dicho absolutamente nada. La opción que tienen es que lo vean en los medios e intenten saber qué tienen que hacer y donde se tienen que dirigir para que sus niños puedan ir a ese taller y participar en la Cabalgata”.

"Manía" por hacer bandos

El portavoz popular reiteró su “preocupación real” por esta “manía del alcalde de hacer bandos en la ciudad: ¿Alguien recuerda en Cádiz que se hablara de los niños de la concertada y los niños de la pública? Esto es algo nuevo, algo que circula –ahora sí- por muchos sitios de la ciudad ante la extrañeza de la gran mayoría de los gaditanos". "Aquí no se ha hecho nunca esa distinción porque, entre otras cosas, todo el barrio de Puntales está un colegio concertado, la mitad de la Viña va a un colegio concertado porque todos los años lo eligen así los viñeros. ¿Cuál es el castigo que les quiere poner el alcalde a sus vecinos por elegir La Palma?”

Juancho Ortiz concluyó pidiendo al alcalde que “termine con este ataque a las familias de Cádiz que no piensan como él. Que respete la libertad de los gaditanos a lleva a sus hijos al colegio que quieran y que deje de hacer política y demagogia con la ilusión de un niño en participar en una cabalgata. Los gaditanos no nos merecemos alguien así porque no representa a la ciudad. Representa a Podemos, a los anticapitalistas, aunque sea a costa de enfrentar a los gaditanos en bandos que nunca han existido”.