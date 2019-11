El Ayuntamiento recula e incluye a los colegios concertados en la Cabalgata de Reyes

El Ayuntamiento de Cádiz anunció ayer que los niños de los colegios públicos podrían formar parte de la próxima Cabalgata de Reyes del próximo 5 de enero. Aunque en un principio se anunció que se contaría con alumnos de los centros públicos de la capital, ahora el equipo municipal ha dado un paso atrás y ha explicado que también incluye a los estudiantes de la escuela concertada.

La concejala de Cultura, Lola Cazalilla, ha señalado que “como Administración pública hemos ofrecido la actividad a los centros públicos para comenzar a trabajar en el modelo de participación, no obstante, esto no quiere decir que los centros concertados que estén interesados no lo puedan hacer” y los ha animado a que se pongan en contacto con la Delegación municipal de Educación.

Cazalilla ha incidido en que “ponernos en contacto primero con la Coordinadora de la Escuela Pública no es en ningún caso una postura excluyente como quiere hacer ver el Partido Popular, todo lo contrario, lo que hacemos es precisamente no excluir al modelo que más sufre la marginación de la Administración andaluza, en este caso la Pública”. Así, ha asegurado que es algo totalmente lógico que “desde la institución pública se comience a trabajar con la Coordinadora de la Escuela Pública”.

Subraya que “en ningún caso vamos a poner fronteras a la infancia. Todos los niños y niñas de Cádiz pueden participar en esta Cabalgata de Reyes. De hecho, los centros interesados pueden contactar con Enseñanza a lo largo de esta semana, hasta el viernes 15 de noviembre”.

La concejala lamenta profundamente que “el PP sólo se acuerde de la Escuela Pública para criticar cualquier política que tenga como intención favorecerla” y espera que “también se acuerde de la Escuela Pública a la hora de responder las demandas de centros como el Celestino Mutis donde se concentran cada miércoles para protestar ante la falta de monitores de Educación Especial, o que fiscalicen las quejas que hay sobre los comedores escolares en los centros públicos”.