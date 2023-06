Optimismo en el Partido Popular para hacerse con el gobierno de la Diputación de Cádiz

En los deportes colectivos se habla del estado de ánimo del equipo que hace que en momentos determinados todas las cosas salgan bien si está alto o todo lo contrario si lo que invade es el pesimismo. En el Partido Popular ahora mismo hay un estado de casi euforia como se ha podido comprobar al mediodía de este sábado en la Casa de Iberoamérica. El PP ha celebrado la Junta Directiva Provincial y después ha tenido un acto con todas las personas que van a ser alcaldes en el territorio gaditano a partir del próximo sábado y los concejales electos. Este acto ha estado liderado por el coordinador general del PP a nivel nacional y que tanbién ha sido el que ha liderado la campaña de las municipales en todo el territorio nacional.

Bendodo ha calificado ese encuentro como "el pistoletazo de salida" de cara a las elecciones generales del próximo 23 de julio. En ese estado de casi euforia, Bendodo en su discurso ha recordado que hace un mes cuando estuvo en Cádiz habló de tres motores para favorecer a Cádiz: El de la Junta que ya se tenía, el de la Alcaldía de Cádiz, que ya se ha conseguido, y el tercero es el de la Diputación Provincial, donde se encuentran en conversaciones con la Línea 100x100 del alcalde linense Juan Franco.

Sin embargo, Bendodo daba por hecho en público que a Diputación va a caer en manos del PP: "En Cádiz se han juntado los tres motores, imaginaros un cuarto motor sumando que es el Gobierno de España sumando para la provincia de Cádiz. No hemos llegado al final y os pido que el esfuerzo dure dos meses mas. No habremos conseguido todo, no será un trabajo completo si Feijóo no es el presidente de todos los españoles. Ahora os pido que nos ayudéis a nosotros, al proyecto de Feijóo para que cambie España".

Sin embargo, el que va a ser alcalde de Cádiz en unos días y presidente provincial del Partido Popular en la provincia, Bruno García, ha rebajado un poco el suflé en una comparecencia posterior ante los periodistas. Si bien ha dicho que es "optimista" acerca de que llegue a buen puerto el acuerdo, todavía se encuentran conversando: "Todavía no tenemos el resultado final pero somos optimistas, nuestro espíritu es constructivo. Juan Franco es una persona muy cabal y con el que se puede construir y estoy convencido de que esas conversaciones van a ir avanzando y vamos a estar encantados de poder anunciarlo. Estamos trabajando en ello, es una frase clásica pero real".

Bruno García ha ahondado en el optimismo por varias razones: "La primera porque hemos sido el partido más votado, 14.000 votos de diferencia con respecto a la segunda lista. Lo que está detrás de esos números es que la mayoría de los gaditanos confían en el Partido Popular y eso nos da una ventaja enorme con respecto al resto de los partidos. En segundo lugar, en esas conversaciones con Juan Franco encontramos que los objetivos son comunes, que al Campo de Gibraltar y la Línea se le cuide mucho y ahí nos van a encontrar. Eso obviamente nos lleva al optimismo y seguir conversando econ ellos para entre todos asegurar un gobierno de Diputación estable".

Asimismo, no ha querido confirmar si Juancho Ortiz se convertirá en el presidente de Diputación "porque no se ha hablado en ningún momento de nombres".

En el acto público, Bendodo ha hablado en gran parte en clave nacional y con críticas dirigidas claramente hacia el presidente Pedro Sánchez: "Estamos ante un momento histórico. Fortalecer la democracia es facilitar que las votaciones sean masivas y tenemos un presidente de Gobierno que no quiere que la gente vaya a votar. Pone unas elecciones en la última semana de julio que en Córdoba el año pasado se llegó a los 47 grados. Quieren que se elija entre vacaciones y urnas pero esta equivocado, la gente va a elegir entre España y Sánchez. La gente esta cabreada y lo que ha hecho no es desmovilizar sino que la gente va a tener responsabilidad para ir a votar".

El coordinador general del PP ha dicho que "sin duda estamos ante el peor presidente que ha tenido España y se h referido a las listas del PSOE al Congreso a nivel nacional: "Hoy se reúne el PSOE y está haciendo las candidaturas con la navaja en la mano. Así están funcionando. Están gestionando el pos sanchismo. Es el anticipo del cambio de ciclo. Colocarse en las listas, en prensa en Moncloa, en Fiscalía. El resumen es que ha urdido el sálvese quien pueda. Después de adelantar las elecciones todo el mundo corre despavorido en el PSOE para salvarse quien pueda. Aquí primero los ministros y después los secretarios de Estado. Así están haciendo las listas".

En el discurso en la Casa de Iberoamérica, Bruno García ha dado las gracias a todas las personas que han hecho posible la victoria del Partido Popular: "En la ciudad de Cádiz hemos conseguido la mayoría absoluta. La gente quería un cambio y eso es lo que hemos querido hacer ver. Un cambio en positivo, huyendo del enfrentamiento y eso es lo que hemos propuesto. Eso mismo es lo que pasado cuando Juanma Moreno llegó a la Junta, un cambio en positivo. Ahora hemos llegado al siguiente cruce de caminos. La situación es muy parecida en Cádiz, España es maravillosa pero no esta bien porque Pedro Sánchez no la esta cuidando. Tenemos que votar al cambio porque es "un presidente que ha mentido, que ha cruzado todas las líneas rojas que dijo que nunca iba a cruzar, un presidente que directamente no quiere que votemos".

Ante los periodistas tras finalizar el acto, ha hablado de las listas al Congreso de los Diputados y al Senado que tienen que estar antes del 14 de mayo, para lo que se esta haciendo un proceso interno. Con respecto a la posibilidad de descartar que pueda ir un cunero, como ha sido el caso de Fernando Grande Marlaska en el PSOE, ha dicho que "no puedo entrar en una dinámica de descarte. Estamos llegando a unas listas que son muy representativas de esta provincia. Lo que hagan otros partidos yo no lo voy a valorar sino que lo van a hacer los ciudadanos".