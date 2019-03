La ONCE reparte casi dos millones de euros en La Plaza de Cádiz

El sorteo de la ONCE volcó anoche toda su fortuna en pleno centro histórico de Cádiz, donde Juan Manuel Moreno, Lolo, vendió la práctica totalidad de los cupones que integran la serie completa de los sorteos de diario de la ONCE repartiendo más de 1,8 millones de euros entre 53 vecinos, la mayoría minoristas del la Plaza de Abastos.

Juan Manuel Moreno, vendedor de la ONCE desde 2014, vendió en concreto 53 de los 55 cupones que integran la serie, premiados cada uno de ellos con 35.000 euros que suman un total de 1.855.000 euros.

Tiene su punto de venta habitual ubicado en los Callejones, en pleno centro histórico de Cádiz, aunque ayer vendió en la Plaza de Abastos y alrededores. Esta mañana, cuando le notificaron el premio, no daba crédito. “Madre mía y de mi corazón, se lo he dado a todo el mundo, a pescaderos, fruteros, la que me van a liar cuando vaya, qué bueno...”.

Su primera reacción fue ir corriendo hacia su madre para decirle que había dado el premio. “Es el de barrio y yo no me he quedado uno para mí”, lamentaba. “Pero estoy feliz porque la gente me decía; ‘Quillo, que tú lo vas a dar Lolo, que lo vas a dar”. Y mira si lo he dado. Son buena gente, gente sana, gente trabajadora que le va a suponer una alegría muy grande”, decía antes de salir de nuevo hacia la plaza de Abastos para celebrarlo con sus vecinos y clientes.

Sigue así una racha de suerte de la ONCE con Cádiz, que repartió 350.000 euros en Algeciras el pasado lunes, 200.000 euros en Chiclana el sábado, 350.000 euros en El Puerto de Santa María, 750.000 euros en Algeciras el pasado 7 de marzo el mismo día que también repartió 175.000 euros en la localidad de Bornos o 250.000 euros en San Fernando el pasado día 6.