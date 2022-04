Nuevo descenso del número de solicitudes para Infantil de 3 años en los colegios de la capital gaditana

Si la Consejería de Educación ofrecía en la capital gaditana 1.050 plazas en Infantil de 3 años para el curso 20022-2023, el cierre del plazo de solicitudes tras el periodo escolarización ha arrojado unos datos demoledores: solo 637 impresos (664 el curso pasado) han recibido los 28 colegios de la ciudad, 15 públicos (205) y 13 concertados (432), copando los primeros el 32 por ciento de las solicitudes y el 68 por ciento los segundos. Así, se han quedado 413 plazas sin ocupar. A pesar de esto, la escuela pública mantiene el tipo perdiendo solo cinco solicitudes con respecto al curso anterior, por las 22 que pierde la concertada.

La incidencia de la acuciante bajada de la natalidad sigue haciendo estragos y deja un negro panorama en el sistema educativo de la ciudad. Hasta el punto de que por primera vez ningún colegio tendrá que baremar. Esto es, ninguno ha recibido más solicitudes que plazas ofertadas. Solo dos de ellos tienen la misma demanda que plazas: San Felipe Neri, con 75 impresos para otros tantos pupitres, y Salesianos, con 50 para 50. Los datos evidencian también que el descenso de impresos se sufre ya en los centros concertados, aunque no al nivel, preocupante, de algunos públicos.

Del total de colegios 15 son los que sufren un descenso de solicitudes. Argantonio se lleva la palma, perdiendo 13 con respecto al curso pasado. Safa Villoslada pierde 9; Salesianos y Josefina Pascual 7; Esclavas, Carola Ribed e Inmaculada 6; San Felipe Neri 5; María Milagrosa (La Palma) y San Rafael 4, Adolfo de Castro (solo una solicitud) baja tres al igual que María Auxiliadora (Salesianas) y Fermín Salvochea; San Francisco de Asís (Rebaño de María) pierde dos y Carlos III una. Mantienen el mismo número San Felipe (intramuros) con 22, Tierno Galván con 27 y Gadir con dos.

En cuanto a los centros que incrementan sus solicitudes destaca Nuestra Señora del Carmen (Carmelitas) con 15 más, pasando 28 del curso pasado a 43 de ahora. También sube en demanda Reyes Católicos, con avance significativo de 29 a 40, San Vicente de Paúl con nueve (pasando de 35 a 44), Profesor Juan Carlos Aragón y Santa Teresa con cuatro; y Celestino Mutis, Campo del Sur, Nuestra Señora de Lourdes y Amor de Dios con dos, aunque este manteniendo un número alto, 62, para tres unidades. Finalmente, La Salle Mirandilla registra una solicitud más que el año pasado, subiendo de 20 a 21.

A colación de estas cifras, la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Flampa Gades) exige “la bajada de ratio para garantizar la calidad educativa, y por la bajada de natalidad, y la reducción de los conciertos en nuestra ciudad”. A juicio de este colectivo “no es de recibo que la oferta educativa sea un 37% en la pública frente un 63% en la privada, facilitando la matriculación a los centros privados”. La Flampa pide igualmente “que se mantengan todas las líneas en la escuela pública aunque no tengan demanda, pues la natalidad es cíclica y hay que pensar en las siguientes generaciones. Podríamos encontrarnos a medio plazo, cuando la natalidad suba, que las familias no puedan matricular a sus hijos e hijas en aulas públicas y la única opción sea la privada concertada”.

La Flampa destacaba ayer que “si en mitad del periodo de escolarización se recortan líneas públicas acudiremos a la mediación del Defensor del Pueblo”.