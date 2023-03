Monte Mures concierta una cita con el club de motos y coches antiguos de Cádiz

La concejala de Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Cádiz, Montemayor Mures, afirma haberse quedado sorprendida ante las declaraciones realizadas desde el club Vespas y motos clásicas Bahía de Cádiz, cuyo representante, Joaquín Góngora, afirma que tanto el alcalde como sus concejales se han negado a reunirse con ellos para escuchar sus propuestas.

Para mayor preocupación de Mures, Góngora afirma directamente que la Concejalía de Turismo les viene ninguneando desde hace años, “y eso no va ni con mi manera de ser ni con mi manera de llevar mi Concejalía, y el que me conoce lo sabe”.

Tanto es así, que Montemayor Mures buscó la manera de contactar de inmediato con Joaquín Góngora para saber algo sobre el colectivo al que representa:“Es que ni siquiera le conocía ni a él ni a su club, por lo que me extraña mucho que, tal y como él dice en sus críticas le haya yo podido negar una cita”.

Y, de hecho, han bastado sólo unas horas para que ambas partes, el club Vespas y motos clásicas Bahía de Cádiz y la concejala de Turismo, hayan quedado en verse la semana que viene para conocerse y para que este colectivo presente a Monte Mures algunos de sus proyectos.

“Yo no sabían ni de su existencia y éstas son cuestiones que me interesan porque yo necesito a este tipo de colectivos y, de hecho, yo soy mucho de trabajar con ellos porque realmente siempre recibo, con el mayor de los placeres, cualquier idea o cualquier proyecto que pueda dinamizar la ciudad y, más concretamente, a nuestra actividad comercial”, afirma Mures.

La concejala afirma que Góngora le dejó ver que parte de sus quejas estaban fechadas en 2015, “y ahora estamos en 2023. De ahí mi asombro por el hecho de haberme colocado en el epicentro de unas críticas que no tienen nada que ver conmigo”.

Montemayor Mures reitera que “yo todo lo que sea movilizar gente para activar el comercio en la ciudad, ahí estoy yo”. Eso sí, con ciertos límites porque ”si lo que vienen a proponerme es que vayan motos por encima del Campo del Sur o una concentración de motos en la plaza de la Catedral a las doce de la noche, pues yo les diré que no”. “Eso no quita -según Mures- que yo me siente con ellos porque puede que de esa propuesta surja otra idea que sí puede llevarse a cabo y que pueda resultar igualmente interesante tanto para ellos como para la ciudadanía en general”.

Después de hablar con ellos, a Monte Mures le quedó claro que “la movida no tiene nada que ver conmigo”, de manera que los ha emplazado para verse la semana que viene “y que me cuenten qué tipo de eventos organizan desde esa organización y lo mismo me dicen que les gustaría un par de eventos al año... todo se habla. A mí todo me viene bien a no ser que me planteen una locura que pueda perjudicar a alguien”, incide la concejala de Turismo.