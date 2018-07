"El Ministerio da otro varapalo al equipo de Gobierno respecto a su bono eléctrico"

"Un nuevo varapalo al equipo de Gobierno" es lo que ve el presidente de la Fundación Eléctrica de Cádiz, el concejal del Partido Popular José Blas Fernández, en el informe del Ministerio de Energía de Energía, Turismo y Agenda Digital -hoy de Transición Ecológica- que difundió ayer este periódico. El Ministerio determina que Eléctrica de Cádiz (EC) puede operar también como comercializadora de referencia (COR) y, por tanto, ofrecer también el bono eléctrico estatal. "Por más que han intentado coaccionarme diciendo que no podía ser, ahora se demuestra que nada más que hay que ponerlo en marcha", dijo el presidente de la entidad, a quien el equipo de Gobierno y los colectivos de la Mesa contra la Pobreza Energética exigen desde hace meses la firma de los convenios necesarios para poner en marcha el bono eléctrico local a través de una persistente campaña.

"Eléctrica de Cádiz está pagando ya más de 500.000 euros al año por un bono estatal que puede dar y no ofrece", dice José Blas Fernández. "Y siguen defendiendo una fórmula -la del pago del bono local a través de la Fundación- que no cuenta con la mayoría cualificada del consejo de administración", añadió. A este respecto, Fernández recuerda que aún está pendiente de la respuesta a la pregunta que elevó al Ministerio de Hacienda sobre la legalidad de la financiación del bono local de esta manera, "y si en seis meses no han contestado es que será negativa". El concejal del PP insiste en que si firmase esos convenios "incurriría en un fraude fiscal y en un delito de prevaricación".

José Blas Fernández alienta al equipo de Gobierno a que inste al al consejo de administración de Eléctrica de Cádiz a que apruebe su conversión en COR y ofrezca ya el bono estatal. "Y si quieren poner en marcha también el local, que lo financien con parte de los 4,6 millones de euros de beneficios que le corresponden al Ayuntamiento de los 8,4 que obtuvo Eléctrica de Cádiz en 2017", propuso.

En cualquier caso, el presidente de la Fundación Eléctrica de Cádiz y concejal del Partido Popular ve en el bono local "un reto político del alcalde que se ha desmoronado". Y en el informe del Ministerio, "un duro varapalo al informe que, a petición del presidente de EC -el teniente de alcalde David Navarro- elaboró el gerente de EC, un encargo que no conocía el consejo de administración".

La Gerencia desaconsejó en ese informe la conversión de EC en COR con el único fin de poder ofertar el bono estatal. De esa forma, la empresa de propiedad mayoritaria municipal podría incurrir en pérdidas y en causas de disolución, se argumentaba. Además, se alertaba de que causaría un grave impacto en las cuentas del Ayuntamiento y obligaría a la compañía a subir los precios, de manera que perdería todos sus clientes. En el informe se veía poco probable que el Ministerio validase el ejercicio de EC en el mercado libre y como COR -tal y como ha hecho-, pero aún así, estudiaba el supuesto y concluía que lo viable es el bono local.