Más de 4.000 personas piden a Kichi que deje disfrutar a 25.000 perros de las playas de Cádiz

Más de 4.000 personas han apoyado ya con sus firmas algunos de los tres escritos presentados por un grupo de amantes de los animales que reclama al Ayuntamiento de Cádiz que permita a sus mascotas el uso de las playas de la capital gaditana. La pasada festividad de San Antón se hicieron visibles y protestaron ante el Convento de Santo Domingo. Porque hasta el momento sólo han conseguido una reunión con las concejalas de Bienestar Animal y de Medio Ambiente, Lorena Garrón y Rocío Sáez, respectivamente. Un encuentro que resultó totalmente “decepcionante” y fallido ya que ambas ediles les trasladaron que “no era posible atender a sus demandas ya que las playas son un recurso turístico y el uso por parte de las mascotas penalizaría e incluso haría imposible conseguir banderas azules”, explica a este periódico Gloria de la Torre Jurado, que ejerce de portavoz de una plataforma en redes sociales que llamada #Playasdogfriendlycadiz. “Somos un grupo de humanos y peludos luchando por playas #dogfriendly en Cádiz”, dicen a modo de presentación.

El primero de los escritos lo presentaron allá por el 5 de mayo del año pasado. En él exponían al alcalde, José María González, Kichi, y a la concejala de Bienestar Animal que “Cádiz cuenta con cuatro playas a lo largo de sus 7,2 kilómetros de costa y sin embargo, legalmente, en ninguna de las mismas podemos acudir con nuestros perros a pasear o jugar. La normativa municipal lo prohíbe tanto en invierno como en verano. No obstante, durante el invierno, el Consistorio lo consiente y elude dicha norma sin ningún problema. En verano, en cambio, de forma totalmente arbitraria decide multar y prohibir toda clase de actividad con los canes”.

Este grupo de humanos y peludos recuerda que en la ciudad hay censados alrededor de 25.000 perros, “cuyos dueños suponen también un cupo importante de votantes, a los que el grupo municipal no duda en contentar cuando conviene con el anuncio de parques caninos descuidados, que no cumplen con las necesidades básicas de nuestros animales y con la promesa nunca cumplida de regular un espacio en nuestras playas”. En total aseguran que los tres parques caninos suman tan sólo 3.286 metros cuadrados [Lo que daría una densidad de más de 7,6 perros por metro cuadrado en el altamente improbable caso de que los usasen todos a la vez; aunque también es cierto que si los 25.658 perros censados en junio de 2019 saliesen al mismo tiempo a la playa compondrían una enorme hilera de 3,5 animales por metro lineal. O tres filas con 1,1 canes por metro... cuestión de tamaños]

“El espacio que necesitan no es sólo su casa o estos parques, sino su entorno, un entorno, en Cádiz, donde la mayor parte del espacio está rodeado de mar”, añaden. "Diversos estudios (Clark et al, 1999), (Coppinger and Zuccotti, 2010), indican que el ejercicio del perro debe acompañarse de espacios abiertos y otros estímulos para evitar el desarrollo de estereotipias o aumento de la vocalización (ladridos)", argumentan. "Tener menos espacio para moverse no elimina el estrés, que puede llegar a generar serios problemas de conducta. Por tanto, aunque estén en un parque, el impacto sobre su salud, física y mental seguirá existiendo. Insistiendo en que ninguno de los parques caninos de la ciudad cuenta con las condiciones requeridas", insisten.

Desde la plataforma recuerdan que Adelante Cádiz cuenta en su programa participativo con el objetivo “Defender a los animales como seres sintientes, iguales y sujetos de derechos” y entre sus tareas recoge, entre otras: Concienciar y formar en materia de protección animal. Recoger en el transporte público la posibilidad de llevar animales domésticos. Establecer tiempos y espacios delimitados en las playas para perros y otras mascotas y promover la utilización de pirotecnia silenciosa. “Nada de esto se ha cumplido por el Ayuntamiento”, lamentan.

Además, recuerdan que en septiembre de 2015, Cádiz se declaró “ciudad amiga de los animales” por decisión del Pleno Municipal. “A día de hoy Cádiz y su Consistorio difícilmente pueden presumir de que la ciudad lo sea”, dicen Y destacan que a eso sí que están contribuyendo “empresarios privados que sí permiten acceder con estos a los comercios y establecimientos”. En sus redes sociales, #Playasdogfriendlycadiz ofrece un listado de dos veintenas de establecimientos donde se pueden firmar sus peticiones, que aparece en una de las fotos de esta información.

“Estamos hartos de la discrecionalidad de esta Administración en la determinación de los tiempos y fechas para poder bajar a las playas, que también tenemos derecho a disfrutar sin molestar”, manifiestan desde la plataforma.

Por todo lo anterior, los firmantes solicitaron al Ayuntamiento que los propietarios dispongan de “un horario para bajar sus mascotas a las playas en el que no molesten a los bañistas o viandantes, como podría ser antes del comienzo de los servicios de playa y tras finalizar estos, o el horario que considere el Consistorio siempre que éste sea razonable y permita el disfrute de los mismos”. Como alternativa a lo anterior, si no fuese admitido, piden “una zona de playa en la ciudad para el disfrute con los perros".

Gloria de la Torre asegura que sanitarios miembros de la plataforma han descartado, tras la consulta de varios estudios, cualquier posibilidad de transmisión de de enfermedades de perros a humanos por compartir playas, siempre que los animales estén debidamente vacunados y desparasitados. Y, por otro lado, asegura que "las banderas azules ya hace mucho tiempo que no gozan del prestigio que pudieron tener en su momento". Los firmantes llaman la atención sobre el impacto positivo que la medida podría tener sobre el turismo.

En el segundo escrito, con fecha de junio del año pasado, añaden 1.342 firmas a las 663 firmas iniciales, superando ya entonces las 2.000. Y en el tercero, que entregaron tras la reunión con la concejala, denunciaron que “el equipo de Gobierno está decidido a cruzarse de brazos respecto al Decreto de la Junta de 1998 y ni siquiera tienen intención de pelearlo. Hacen caso omiso a Ley de Costas, que no prohíbe la estancia ni permanencia de animales en la playa y no muestra ni un ápice de voluntad de recurrir el citado decreto. Su única solución es permitir a los perros bajar a la playa durante la temporada de invierno, algo que ya se lleva haciendo de forma arbitraria desde hace años”.

A renglón seguido, vuelven a arremeter contra el incumplimiento del programa electoral de Adelante Cádiz y critican duramente la actitud de las dos concejalas durante la reunión mantenida y el hecho de que la Concejalía de Bienestar Animal no cuente ni con un sólo euro de presupuesto.

La recogida de firmas continúa y todavía tienen pendientes de registro otras mil más.