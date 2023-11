Fin de la pesadilla para la tripulación del Marella Exporer 2 tras el incendio sufrido en Cádiz

Hasta las cinco de la tarde de este miércoles no pudo regresar a bordo del crucero Marella Explorer 2, atracado en Navantia, después de que los bomberos del consorcio provincial de la provincia y el servicio de prevención de la propia factoría lograran sofocar del todo el fuego que ha mantenido en vilo durante todo el día a un millar de personas.

La tripulación así como los trabajadores de Navantia y de las empresas auxiliares que estaban trabajando en la reparación y adecentamiento del buque turístico que entró en el dique de Cádiz el pasado 29 de octubre pudieron retomar sus ocupaciones y retornar a sus puestos de trabajo y camarotes una vez que el capitán así lo ordenó.

A expensas de que se conozca el resultado de una investigación abierta para conocer los motivos del incendio, ha trascendido que el fuego ha afectado a dos pequeños pañoles (compartimentos almacén) que se encontraban muy cercanos y que eran utilizados para el almacenamiento de materiales y herramientas.

Hoteles para toda la tripulación

Fuentes cercanas a Navantia confirmaron esta tarde que "estaba previsto y planificado el alojamiento para toda la tripulación en hoteles cercanos a Navantia-Cádiz", por si llegaba la noche y el fuego, localizado en un espacio de difícil acceso para los bomberos, no había sido aún extinguido, por lo que el peligro persistiera. De esta manera, el capitán del buque optó por garantizar la seguridad de toda su tripulación así como de los demás trabajadores que colaboraban en la reparación del Marella Explorer, no dejando pasar a nadie al interior del crucero hasta no tener la total seguridad de que no había ya peligro alguno.

A pesar de todo, todo el personal que colaboró directamente en la extinción del fuego tenía la plena seguridad de que el incendio estaba plenamente controlado aunque no apagado, pero que era cuestión de horas.

Finalmente no hizo falta mandar a la tripulación a los hoteles de la ciudad y de la provincia, de manera que todos pudieron volver al interior del barco.

No alterará el calendario de los trabajos

Fuentes cercanas a la obra de rehabilitación del crucero Marella Explorer 2 indicaron que el incidente de este miércoles no va a significar retraso alguno en la fecha del final de los trabajos a bordo de este buques turístico, cuya salida de la factoría gaditana de Navantia está programada para el próximo 25 de noviemhre.

Estas mismas fuentes indicaron que lo mismo que la lluvia impide ciertos trabajos como puede ser la pintura del casco, son contingencias contempladas a la hora de elaborar el calendario de una obra a bordo de un buque. Es evidente que la experiencia es un grado y a la vista de los cientos de cruceros que han pasado por esta factoría gaditana de Navantia, tienen del todo asegurado que este incidente que ha durado una jornada completa no significará trastocar la fecha de la salida del barco de Cádiz para su vuelta a l a normalidad y para poner en ruta a los próximos crucerista que tienen ya contratado un viaje a bordo del Marella Explorer 2, perteneciente a la flota de Celebrity Cruises.