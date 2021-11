Manuel Campos Milán vuelve al lugar de Cádiz que le corresponde

Fue un acto emotivo. Una mirada al pasado no con la intención de reabrir heridas sino con el objetivo de cerrarlas para siempre con el reconocimiento de la figura de Manuel Campos Milán, que fuera durante tan solo dos semanas, allá por julio de 1936, delegado de la Zona Franca de Cádiz.

Un simple cuadro, no por su gran valía artística al ser obra de pintor Cecilio Chaves, servirá para hacer justicia y para conseguir que, de manera simbólica, Manuel Campos volvió en la mañana de este viernes al lugar que bien se merece tras verse obligado a exiliarse, primero a Madrid, luego a Barcelona y finalmente fuera de España. Marchó a México, país en el que vivió el resto de sus días y donde reposan sus restos, sin volver a pisar España haciendo gala a su promesa de no retornar mientras Franco permaneciera vivo, según recordó durante su intervención el periodista José Antonio Hidalgo, director adjunto de Diario de Cádiz.

La Zona Franca de Cádiz celebró este viernes el acto de recuperación de la figura de este político republicano gaditano, que había sido nombrado el 6 de julio y que estuvo al frente del Consorcio apenas dos semanas. Campos Vidal vivió exiliado en México y ha sido un gran desconocido en la historia de la institución gaditana en donde dos únicas actas de los consejos en los que pudo estar presente se “perdían” entre legajos de casi un siglo.

“Hoy hemos saldado, en parte, una deuda moral que tenía la historia y esta Institución con la figura de Manuel Campos Milán”. De esta forma ha recordado el delegado de la Zona Franca de Cádiz, Fran González, a uno de sus predecesores, Manuel Campos Milán, que era delegado del Consorcio cuando estalló el golpe de estado de 1936 que dio lugar a la Guerra Civil española y al que el Consorcio homenajeó este viernes.

Campos Milán se exilió a México dejando atrás a toda su familia y todos sus bienes

Ese desconocimiento de la figura de este político gaditano, que llegó a ser también concejal del Ayuntamiento de Cádiz, se ha extendido en el tiempo y su familia tampoco era conocedora de esta parte de su biografía hasta que durante la investigación llevada a cabo en 2011 para el libro conmemorativo del 80 aniversario encargado por la Zona Franca al periodista José Antonio Hidalgo su figura salió a la luz.

El homenaje, en el que se ha descubierto un cuadro de Campos Milán obra del artista gaditano Cecilio Chaves que desde este viernes se incorpora a la galería de retratos del salón de plenos del Consorcio, ha contado con la presencia de familiares del histórico delegado venidos desde distintas partes del mundo (México, Canadá, Canarias), además de los residentes en Cádiz.

También asistieron a la celebración el alcalde de Cádiz, José María González; el subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco; el cónsul de México en Andalucía, Eduardo González Biedma; miembros del Pleno y del Comité Ejecutivo; el pintor Cecilio Chaves; los ex delegados de Zona Franca, José de Mier y Daniel Vázquez; el periodista José Antonio Hidalgo; y la responsable del Departamento de Archivo de la Zona Franca, Tránsito Ramírez Bonassi, colaboradora del anterior durante la ejecución del libro y que fue la persona que alertó sobre la existencia del hasta entonces desconocido delegado.

Fran González destacó que “este acto pretende ser un resarcimiento, un reconocimiento pero, sobre todo, recuperación para la historia de la Zona Franca, de la política, de la ciudad y del país, de la figura de un político que no sólo tuvo que abandonar su vocación de servidor público y la construcción de una sociedad con unos ideales por un golpe de estado y una guerra fratricida, sino que tuvo que dejar su país, comenzar de nuevo en el exilio y sufrir la losa más pesada de la dictadura franquista: la aniquilación por el olvido que se pretendió durante tantos años”.

El periodista José Antonio Hidalgo acudió a las bases de datos de Cemabasa para recuperar parte de la historia de Manuel Campos

El actual responsable del Consorcio tuvo palabras de reconocimiento para los artífices de la reconstrucción de esta historia y puso de manifiesto “el tesón de José Antonio Hidalgo, a quien agradezco profundamente la oportunidad que nos ha dado de rescatar el detalle de la historia de Manuel Campos Milán y su papel en la trayectoria de la Zona Franca de Cádiz, gracias también a la labor archivera de nuestra compañera Tránsito Ramírez Bonassi, que hoy también nos acompaña, responsable del Archivo de la Zona Franca que descubrió y sacó a la luz al delegado Manuel Campos Milán durante la investigación para la elaboración del libro de los 80 años de historia del Consorcio en 2011”.

Por su parte, el periodista y director adjunto de Diario de Cádiz, José Antonio Hidalgo, tomó la palabra para ofrecer unas breves pinceladas sobre el proceso de investigación que llevó a cabo, con la colaboración de Tránsito Ramírez, del departamento de Archivo de Zona Franca, para tratar de recuperar para Cádiz la figura y la memoria del ex concejal y delegado del Estado, Manuel Campos Milán, que este viernes tuvo la culminación con el descubrimiento y colocación del cuadro, obra de Cecilio Chaves, con su imagen en la sala en la que figuran los rostros de todos los delegados del Estado que han pasado por la Zona Franca desde la fundación así como los presidente de los Consorcios que coinciden todos con las personas que han ido ostentando la Alcaldía de la ciudad.

Hidalgo comenzó su intervención otorgándole la denominación de “gaditano ilustre” al homenajeado. Inmediatamente relató como en su investigación sumó a su tesón la suerte al ir encontrando las migas de pan que Manuel Campos dejó en Cádiz en una investigación que le llevó hasta México, país en el que contactó con familiares del ex delegado y que le fueron dando datos personales y relatándole vivencias del que ellos conocían como “tío Mané”.

Sobre Campos Vidal apenas existían menciones ni archivos ni fotos y, mucho menos, alusiones a este político en la prensa del momento. Pero pronto, después de varias intentonas con el Ministerio de Asuntos Exteriores de España y con el mexicano, tuvo la ocurrencia de acudir a los archivos de Cemabasa, donde halló el nombre de sus hermanos, uno de ellos fusilado en el 36. “Localicé la dirección y el teléfono de algunos familiares”, según palabras de José Antonio Hidalgo.

Y, con pocas esperanzas de avanzar en su investigación, acudió a la dirección que encontró: “Me presenté diciendo que era periodista y que estaba buscando datos e información sobre un tal Manuel Campos”. Y allí le respondieron con un esperanzador: “Hombre, el tío Mané”.

Y, a partir de ahí, comenzó a tirar del hilo de la historia y de los datos que le iban aportando la familia que seguían viviendo en Cádiz, que le pusieron sobre la mesa una clave importante: Manuel Campos tenía familia en México. Con ella contactó y con ella logró reconstruir la imagen de este personaje que no dudó en mantener firmes unos ideales contra quienes no admitían unas opiniones que no fueran las suyas.

La jornada conmemorativa se completó con un recorrido por el recinto fiscal en el que los familiares de Campos Milán conocieron las instalaciones y posteriormente se trasladaron al Ayuntamiento acompañados de los máximos responsables del Consistorio gaditano.

La conmemoración en homenaje a Manuel Campos concluyó con una visita a la Fundación Unicaja en donde se exponen los fondos de los hermanos Machado.