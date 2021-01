Kichi: “No me voy a quitar del medio cuando las cosas vienen mal”

Hace varias semanas cambió el escenario de la política municipal anunciando que estaba dispuesto a volver a presentarse; y el alcalde se mantiene firme al respecto, al mismo tiempo que valora los últimos roces con Izquierda Unida y el estado de salud de su equipo de gobierno.

–Ha sufrido el equipo de gobierno en 2020 la dimisión de un concejal que se une a la que también dimitió en 2019. ¿Le preocupan estas dimisiones o las considera puntuales?

–En 2020 he perdido a un concejal pero he ganado a otra. La política desgasta y se une, además, a otros elementos que componen la vida humana. Los dos casos de dimisiones se trata de concejales que tenían otras responsabilidades vitales que tenían que atender, por lo que solo puedo desearles lo mejor del mundo porque además de haber sido concejales, en ambos son amigos ya que los años aquí son más intensos que fuera del Ayuntamiento.

El equipo de gobierno ahora goza de mucha salud, está fuerte, con ganas y hay mucho talento. No podría estar más contento.

–¿Y asegura usted que no peligran su asociación con Izquierda Unida en el Ayuntamiento tras lo ocurrido en el Parlamento de Andalucía y en Diputación?

–En Cádiz lo tenemos claro: tenemos una prioridad que se llama Cádiz y los gaditanos; aquí no hay luchas internas, ni disputas de ‘quítate tú para ponerme yo’. Tenemos un compromiso adquirido que está por encima de cualquier desavenencia que pueda existir.

–Dijo hace unas semanas que no descarta ahora presentarse a las elecciones en 2023. ¿Ha palpado ya la opinión de la ciudadanía? ¿Tiene alguna decisión más en firme sobre esa posibilidad?

–Lo que dije, y lo vuelvo a ratificar, es que no cerraba ni abría ninguna puerta. Me he entregado en cuerpo y alma a la responsabilidad que se me ha encomendado de ser alcalde de la ciudad, y no me voy a quitar del medio cuando las cosas vienen mal dadas. Si es necesario, si la gente quiere, si mi gente quiere y me lo permite, estaré allí donde se considere que tengo que estar, allí donde se considere que sea más útil. Porque no entiendo la vida de otra manera, yo que he militado políticamente toda mi vida y lo voy a seguir haciendo.

–Pero esa reelección se argumenta en base a una pandemia durante la cual ha disfrutado usted del permiso completo de paternidad. ¿Cree que esa decisión se ha entendido?

–No sé si se ha entendido o no, pero uno tiene que ser coherente con lo que pregona, como me enseñaron a mí en mi casa. Y si queremos construir un mundo nuevo y una sociedad en la que las personas estén en el centro y los cuidados no recaigan siempre sobre los hombros de las mujeres, uno no puede vivir una experiencia extrema como es el nacimiento de un hijo, el cuarto en mi caso, y no dar la cara en casa. Dicho esto, quien piense que no he querido o podido estar al frente del Ayuntamiento se equivoca de todas todas. Otra cosa es que se haya suspendido mi agenda institucional, que es cierto que no he tenido agenda como alcalde durante los tres meses de permiso de paternidad; pero he seguido día a día de forma firme al frente de esta ciudad. Eso es indiscutible, creo que ningún alcalde del mundo podría hacer lo contrario.

–Si finalmente se presenta en 2023, ¿se comprometerá a estar de alcalde o de concejal esos cuatro años?

–¿Y eso?

–Hay quien piensa que su candidatura puede responder a una estrategia de captación de votos y que el día después de las elecciones no estaría asegurada su permanencia en el Ayuntamiento.

–Yo eso no lo puedo decir todavía, porque ni siquiera sé si me voy a presentar. En el caso de presentarme, me quedaría los cuatro años. Pero todavía no sé si me voy a presentar, si voy a ser necesario como alcalde o voy a ser necesario en Cádiz o en otro lado, trabajando desde otro frente.