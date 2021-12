Kichi propondrá al Pleno de Cádiz que se retire a Pemán el título de Hijo Predilecto

Primero retiraron el busto que presidía el patio de su casa natal. Después descolgaron la placa de la fachada del mismo inmueble. El teatro del Parque Genovés, donde sobrevive un conjunto escultórico en su honor obra del autor del Valle de los Caídos, ya no lleva su nombre. Ahora, el Equipo de Gobierno encabezado por el alcalde de Cádiz, José María González, Kichi, quiere retirarle a José María Pemán el título de Hijo Predilecto de la ciudad de Cádiz. Llevarán al Pleno Municipal esta propuesta a la sesión que se celebrará el próximo viernes 17 de diciembre.

El presidente del Grupo Municipal Popular de Cádiz, Juancho Ortiz, ha denunciado hoy a través de un comunicado lo que calificó como “enfermiza obsesión de Kichi con Pemán, al que quiere borrar de la historia de Cádiz. No solo se ha dedicado a borrar el nombre del escritor gaditano del Parque Genovés, o a retirar la placa y el busto de su casa natal, a pesar de que ninguno de los dos exaltaba la sublevación militar ni la Guerra Civil ni la represión de la Dictadura. Ahora se lleva a Pleno retirarle el título de Hijo Predilecto que se le concede en 1955 con la excusa de que, además de por sus méritos como poeta y pensador, en el expediente de ese año aparece la frase se le concede al ciudadano que lo merece”.

Juancho Ortiz ha lamentado que “la locura revisionista de Kichi y el grupo de radicales que lo acompañan esté llegando a límites insoportables. El propio informe que usan para justificar la nueva tropelía señala cómo Pemán es apartado por el régimen ya en 1940. Señala como públicamente el gaditano elogia a intelectuales antifranquistas (sic) como Buero Vallejo, Alberti, Caballero Bonald o Quiñones. Nada de eso le vale a Kichi, ni la más que documentada evolución del escritor, que dedicó los últimos años de su vida a trabajar por la reconciliación nacional y la democracia en forma de monarquía constitucional. Kichi prefiere mirar la parte de la historia que puede alimentar el odio y el enfrentamiento”.

“Una inutilidad más a cargo de un incapaz”

El presidente del Grupo Popular recordó que “al igual que pasó el mes pasado con el cambio de nombre de calles, lo único que consigue Kichi con estas acciones es que los gaditanos se pregunten un día sí y otro también cuál era el paraíso ese donde nos iba a llevar el anticapitalista. No es capaz de terminar un pliego de limpieza o de transporte en seis años, pero en dos meses le cambia el nombre a medio Cádiz y se carga la historia de la ciudad. Cádiz a oscuras en plena Navidad, las ciudades de la Bahía superándonos en actividades, oferta cultural y de ocio, y nosotros aquí aguantando cambio de nombres y retirada de honores. Una inutilidad más a cargo de un incapaz que en seis años y medio no ha presentado ni un solo proyecto que dé esperanza a los gaditanos”.

Los populares lamentaron que el Equipo de Gobierno haya tomado por costumbre el llevar a Pleno iniciativas de este tipo, “con un sectarismo revisionista que es lo más alejado que hay al espíritu de unión y progreso que deberían recordar los políticos gaditanos para su pueblo. Y lo peor de todo es que lo sacarán adelante con el apoyo del PSOE, desparecido ya hace cerca de un año en la mayor irrelevancia posible en la ciudad, y el silencio de Ciudadanos y el concejal no adscrito, que no fueron capaces de apoyar en julio la propuesta del Grupo Popular para recuperar la placa, el busto y la figura de Pemán”.

“No vamos a apoyar ni la retirada del título de Hijo Predilecto a Pemán ni a José León de Carranza: ni se les concedió por participar en represión alguna, ni por participar en la Guerra Civil. Se les concede porque son gaditanos que formaron parte de la historia de la ciudad. Y los gaditanos no quieren que les cambien la historia, lo que quieren es que les cambien los autobuses y los camiones de basura. Lo que quieren es que su alcalde trabaje por cambiar el presente, no el pasado”, concluyó Juancho Ortiz.