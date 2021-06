La Real Academia Hispano Americana protesta por la retirada de la placa a Pemán

La Real Academia Hispano Americana de Artes, Ciencias y Letras ha enviado una comunicado en protesta contra la retirada de la placa conmemorativa de la casa natal del escritor y académico José María Pemán Pemartín por parte del Ayuntamiento de Cádiz en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.

En su opinión, "Pemán ha sido probablemente el hombre de letras más importante nacido en Cádiz junto con Adolfo de Castro". Y añaden que "su obra es monumental pues abarca todos los géneros: lírico, dramático, épico, ensayístico, narrativo. Se expresa en todos los lenguajes: popular, culto… Se asoma a todos los temas: religioso, místico, político…". "No ha habido estilo que se le resistiera, ni pasajes que no tocara, ni registro que no experimentara su fértil creatividad, una de las más versátiles de todo el siglo XX español", puntualizan.

El texto recoge que "sus primeras incursiones literarias se encaminaron muy tempranamente hacia la poesía, género en el que, al parecer, se sintió más cómodo dentro de los muchos estilos y géneros que cultivó a lo largo de su fructífera vida. Hay una poesía primera – A la rueda, rueda (1929); Señorita del mar (1931); Barrio de Santa Cruz (1931)- neopopular, sencilla y rítmica, que puede estar entre lo más atractivo de su obra y que lo emparentan directamente con la Generación del 27, la misma a la que él perteneció cronológicamente". Continúan argumentando que "en este grupo brillaron poetas de todas las ideologías como José María Hinojosa o Gerardo Diego, con una trayectoria política conservadora similar a la de Pemán, un monárquico convencido al que el régimen franquista censuró tanto en sus inicios, siendo vetada por la Falange su firma en la prensa en los inicios de la década de los años 40, como en su final, con esos encuentros que Franco prohibió publicar". Un poeta que "superando ideologías, no oculta los elogios: a León Felipe, a Cernuda, a Sastre, a Alberti".

Consideran que hay que destacar "su ironía y buen humor, su elegante exposición oral" y que "fue uno de los más brillantes oradores de su tiempo, recorriendo América varias veces dando charlas y conferencias en toda clase de foros. Como articulista, sobre todo como colaborador en las “terceras” de ABC, brilló siempre a gran altura y dispuso de un público de fieles lectores que veían en él un atento y crítico observador de la actualidad sociopolítica, una brillantez que ya le hizo obtener en 1935 el Premio Mariano de Cavia".

Como dramaturgo destacan los dramas y comedias que se estrenaban todas las temporadas en Madrid, como también se presentaban con frecuencia en las carteleras de los principales teatros de Buenos Aires y otras capitales de Hispanoamérica. "Todavía en su faceta dramática Pemán fue un atento y culto adaptador de las tragedias grecolatinas: Antígona, Electra y Edipo".

Y en su faceta universitaria, "hay que recordar su contribución al germen de la que, con el tiempo, llegaría a ser la Universidad de Cádiz, gracias a su decisiva labor como impulsor y Rector honorífico de los Cursos de Verano de Cádiz, por cuya tribuna desfilaron escritores y filólogos del máximo prestigio internacional: Jean Cocteau, Bertil Malmberg, Dámaso Alonso, Gerardo Diego, Manuel Alvar… Y un grupo de jóvenes poetas gaditanos que la tribuna de aquellos Cursos Internacionales contribuyó a dar a conocer al público su labor literaria: Fernando Quiñones, Pilar Paz Pasamar y José Luís Tejada".

Por esta circunstancia, añaden, la Universidad de Sevilla le concedió en 1974 el máximo grado académico en una brillante ceremonia. También recibió el doctorado Honoris Causa por la Universidad de Santo Domingo. Asimismo, fue elegido Miembro numerario de la Hispanic Society, de Nueva York, y académico correspondiente de las Academias de Lisboa, Buenos Aires, Puerto Rico y Cuba.

Por todos estos méritos literarios y académicos, la Real Academia Hispano Americana de Ciencias, Artes y Letras de Cádiz manifiesta su "enérgica repulsa ante el agravio que ha supuesto la retirada del busto y la placa de su casa de nacimiento, obra del escultor gaditano de prestigio internacional, Juan Luis Vasallo". En este sentido aseguran que "con este acto no se contribuye a preservar la memoria de uno de los escritores gaditanos más importantes del pasado siglo ni a la difusión del patrimonio literario de la ciudad entre las jóvenes generaciones literarias y de los más que seguro futuros lectores de su obra". Como consecuencia, dicen, "pedimos la restitución en el lugar que ocupaban tanto el busto como la placa conmemorativa".

José María Pemán fue Académico de número de la Real Academia Hispanoamericana de Cádiz, elegido en Junta Extraordinaria el 17 de febrero de 1921, y posteriormente ocupó los cargos de Secretario (1922), Vicedirector (1925-1939) y Director desde 1939 hasta su muerte, en 1981.