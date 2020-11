Kichi, dispuesto a presentarse a la reelección como alcalde de Cádiz en 2023

José María González, Kichi, ya no descarta la posibilidad de presentarse a la Alcaldía en la elecciones municipales de 2023, según reconoce en una entrevista mantenida con Diario de Cádiz. Hasta ahora González había mantenido que no iba a pasar más de ocho años al frente de la ciudad. Sin embargo, la pandemia de coronavirus ha trastocado todo su planteamiento político al verse Cádiz inmersa en una profunda crisis sanitaria, social y económica de un recorrido aún incierto y que ha desbarato la recuperación en la que se encontraba inmersa hasta el pasado mes de marzo.

"Yo estoy dispuesto a cumplir mi compromiso de, tras ocho años, estar fuera de la política, donde me espera una vida dedicada a mi mujer, a mis hijos, a mi familia, a mis amigos. Pero si Cádiz, si la gente me dice que puedo seguir siendo positivo para la ciudad, porque la historia se ha roto por la pandemia, por mi no habrá ningún impedimento", afirma con rotundidad el alcalde.

Constata Kichi que "hay dos ideas que son incontestables. Cádiz había comenzado un proceso de recuperación frente a voces que decían que iría mal con nosotros, que iría a la deriva. Ahora ya nadie cuestiona que la ciudad estaba experimentando un evidente proceso de recuperación económica. Si no hubiera sido por este corte brusco provocado por la pandemia, Cádiz estaba floreciendo de nuevo tras veinte años de sombra".

Y por otra parte, esta grave situación en la que queda inmersa la capital "trastoca todos los planes que pudiese tener", incluido los personales. Ante esta situación, afirma, "No soy dueño de mi, yo pertenezco a un proyecto político y estoy volcado en cuerpo y alma por la ciudad. El alcalde estará donde los gaditanos quieran que esté. Yo me siento al servicio de una idea de ciudad. Y si mi presencia (como candidato a la Alcaldía) va a ser garantía de que esta ciudad mejorará y puedo aportar mi granito de arena, por supuesto (que estaré)".

Este anuncio de José María González sin duda va a coger totalmente descolocada a la oposición municipal, y sin duda a muchos de los suyos. Más allá de las críticas que se puedan dirigir contra él al mantenerse en la política más allá de los ocho años que había prometido, la más que evidente presencia de Kichi como cabeza de lista de su formación, se denomine como se denomine tras la ruptura interna de Adelante Cádiz, obligará tanto a la izquierda como a la derecha local a buscar sus propios referentes lo suficientemente potentes de cara a las elecciones de 2023, algo con lo que hoy día no cuentan.

Tampoco hay que perder de vista el conflicto en Adelante Cádiz, tras la expulsión avalada por la Mesa del Parlamento de Teresa Rodríguez y ocho parlamentarios de su cuerda de Adelante Andalucía.

Kichi, en su conversación con Diario de Cádiz, constató que "si califican a Teresa Rodríguez como transfuga, yo que coincidido en sus postulados políticos, también lo soy. Y si para IU ella sobra, también debería de sobrar yo cuando, sin embargo, ellos forman parte del gobierno local en Cádiz".

En todo caso, afirma que él ya ha contactado con Izquierda Unida en la ciudad, y con el propio Martín Vila, referente de esta formación en Cádiz y teniente de alcalde de Urbanismo, y en todo momento ha quedado claro que "no tienen voluntad de dejar esta coalición. En todo caso, es extraño que en un sitio seamos tránsfugas y en otro seamos buenos compañeros de equipo".

Tiene claro el alcalde que, más allá de estas diferencias, "lo que está muy claro es que hay un proyecto que es suficientemente importante que se llama Cádiz, por encima de los colores y de las argucias de palacio, y que debe ser prioritaria ante cualquier otro asunto".

Cabe pensar ahora, con José María González dispuesto a repetir candidatura en 2023, si la Junta de Andalucía o el Gobierno central adoptarán medidas de presión contra la ciudad en los poco más de dos años de gestión municipal que queda antes de las próximas elecciones, como fórmula de mermar la capacidad de actuación del actual gobierno municipal. Ya cuando Teófila Martínez ganó las elecciones en 1995, el PSOE convirtió la Junta en un ayuntamiento paralelo de la ciudad, con escaso éxito.

González considera que no se llegará a tanto. "Me cuesta imaginármelo, sobre todo porque la Junta mantiene esta actitud incluso antes de que nosotros llegásemos al Ayuntamiento. Espero que estas administraciones descubran que la gente se está dando cuenta de que no nos tratan por igual, especialmente por parte de la Junta. Y que el Estado ni está ni se le espera".

En este último caso, el alcalde se mostró especialmente crítico con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, militante de Izquierda Unida, y a la que Kichi viene pidiéndole una entrevista desde hace semanas, para analizar la delicada situación del sector industrial en el conjunto de la Bahía.

Tras un tiempo de absoluto silencio ante esta petición de entrevista, Díaz indicó que la pandemia impedía una reunión presencial por motivos de seguridad sanitaria. La última alternativa planteada por el Ayuntamiento, una reunión telemática, también ha sido ignorada por la ministra de IU.