El gobierno de Kichi incorpora las medidas propuestas por el PSOE para el presupuesto de 2022

El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Cádiz, José Ramón Páez, ha asegurado este jueves que las reclamaciones anunciadas por el PSOE respecto al presupuesto de 2022 han sido incorporadas al borrador que se entregó en su día a los grupos de la oposición, por lo que se han incluido en el documento elevado al Pleno extraordinario que se celebrará este próximo lunes día 21 de marzo.

Páez ha explicado que en la reunión mantenida con cada grupo de la oposición (salvo el concejal no adscrito, Domingo Villero, que no pudo acudir "por problemas laborales", ha trasladado el concejal de Hacienda) "les pedí que plantearan las propuestas que quisieran". "Pero pedí también que dijeran de dónde quitan las partidas que propongan ampliar por otro lado, porque yo no tengo la fábrica de billetes", ha añadido. Y según ha asegurado este jueves, han sido los socialistas gaditanos los únicos que han presentado esas propuestas, "que ya han sido incluidas en el documento".

"Es decir, que todas las propuestas que se han realizado sobre el borrador de presupuesto han sido incorporadas", ha enfatizado José Ramón Páez, defendiendo así el documento final que se debatirá el lunes y respecto al que ha aseverado el alcalde, José María González Kichi, que es "muy difícil justificar el voto en contra o la abstención".

En concreto, el PSOE ha propuesto incrementar las partidas de subvenciones dirigidas a asociaciones de vecinos, entidades deportivas, comercio, Juventud y Vivienda, ha trasladado el edil de Economía, quien por contra ha evitado informar de qué partidas han visto reducida su asignación inicial en contraprestación a las propuestas socialistas.

Frente a esta buena sintonía con los socialistas, mucho más visible desde que se ha producido el relevo de concejales y Óscar Torres ha asumido la portavocía, tanto Partido Popular como Ciudadanos se han mostrado críticos con el documento elaborado por el área de Economía, que este próximo lunes iniciará su tramitación plenaria.