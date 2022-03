Ciudadanos dice que los presupuestos municipales son "decepcionantes"

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz ha calificado los presupuestos para el 2022 de absolutamente “decepcionantes, carentes de alguna novedad relevante y sin coraje ni audacia para racionalizar el gasto y priorizar inversiones transformadoras”. La portavoz, Lucrecia Valverde, lamenta así que el equipo de gobierno les haya vuelto a presentar para 2022 unos presupuestos municipales “con los mismos defectos y carencias” que los anteriores. Además, ha afeado que, tras esperar un borrador durante meses, “solo nos hayan dado tres días para presentar nuestras propuestas a este documento, la herramienta más importante para el funcionamiento del Consistorio, con la agravante de contar ahora con los presupuestos prorrogados del 2020 que no reflejan las necesidades actuales de la ciudad”. Por ello ha remarcado que, “encontrándonos con 10 millones adicionales de ingresos que no se van a reflejar en más inversiones, este presupuesto es más de lo mismo y merece una enmienda a la totalidad, que no se improvisa en tres días si se quiere presentar una propuesta trabajada y responsable”.



Otro aspecto que ha denunciado la edil de la formación naranja ha sido que “no se nos ha facilitado toda la documentación con el borrador de presupuestos, por lo que es imposible realizar un análisis completo del proyecto económico que se ha elaborado para la ciudad en 2022”. “Nos han convocado para cubrir el expediente, pero tienen cerrado ya el acuerdo con un grupo socialista que ya alababa el presupuesto al salir de la reunión en el que se nos entregó, sin tiempo de haberlo estudiado”. Valverde ha indicado, en relación con el tema, que “no tenemos ni el anexo de inversiones ni la propuesta de modificación de plantilla, es más, la parte social tampoco la tienen”.



De hecho, referente a este capítulo, Valverde ha reseñado que “estos documentos no se han negociado con la parte social, hasta el punto de que la Junta de Personal nos ha solicitado información acerca del capítulo I de gastos de personal y de la modificación de la plantilla municipal debido a que no se ha celebrado ninguna comisión mixta ni mesa de negociación con los sindicatos para tratar este apartado”. Ante esto, ha aseverado que “son los presupuestos de la vergüenza, hurtados al conocimiento de la parte social en un año crucial para la consolidación de los puestos de trabajo y elaborados, por tanto, en peores condiciones de participación y transparencia”, a lo que se ha de añadir la inexistencia de proceso participativo ciudadano alguno, promesa electoral también incumplida a un año de fin del mandato”.





Valverde ha incidido en que se tratan de unos presupuestos “sin apenas inversiones, con partidas de gastos prácticamente coincidentes y con las mismas indeterminaciones en muchas de ellas”. Ante esta situación, la portavoz ha querido resaltar que “una vez más tenemos los consabidos 9,8 millones de euros de inversiones afectadas a una más que improbable venta del módulo hotelero de la tribuna del Estadio, a la que este equipo de gobierno no ha sido capaz de encontrar un comprador desde que accedió al Ayuntamiento en el año 2015, por lo que dichas inversiones afectadas no se materializarán”. La concejal también ha apuntad en que “para colmo, y según sus propios Delegados, Vivienda, Urbanismo, Movilidad, Medio Ambiente y Asuntos Sociales no han sido convocados para la elaboración de estos presupuestos, y alertan en prensa de que sus demandas no han sido atendidas pese a constituir ejes fundamentales de las políticas municipales y prestar servicios esenciales que, por tanto, seguirán siendo deficientes”.





Para finalizar, Valverde ha insistido en que “nos encontramos con unos presupuestos decepcionantes, poco trabajados y en los que no ha habido participación, una debilidad que provocará la pérdida de oportunidades en un momento crucial tras la pandemia”. “El Ayuntamiento continuará con los mismos gravísimos problemas de personal porque no se abordan de raíz sin una RPT completa, su política de gastos continuará dejando atrás a muchas personas vulnerables porque es asistencialista y poco eficiente y la escasez de inversiones lastrará el impulso económico de la ciudad. Cádiz merece más rigor y mucha más ambición”, ha finalizado Valverde.