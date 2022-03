Kichi: "Mi vida está a disposición de la ciudad"

El alcalde de Cádiz, José María González Kichi, sigue deshojando la margarita respecto a su presencia como cabeza de lista en las próximas municipales. Superado ya el conflicto surgido entre sus declaraciones de 2015 aseverando que sólo estaría ocho años a las que mantiene en los últimos años de optar a un tercer mandato, González ha dejado este jueves la decisión final en manos de una serie de incógnitas o interrogantes cuya resolución tampoco tiene por ahora fechas ni plazos.

"Será una decisión colectiva", ha avanzado Kichi, que ha insistido en que la decisión final "no responde a un proyecto personal, sino político". "Cuando llegue el momento se resolverá si voy yo o si es otro compañero" el que lidere la formación política que optaría a otros cuatro años de gobierno al frente de la ciudad. "Mi compromiso era por ocho años, pero sigo manteniendo con rotundidad que si sigo siendo necesario, ahí estaré. Mi vida está a disposición de la ciudad", ha aseverado el alcalde.

Pese a no cumplir su reclamación inicial de que los cargos públicos solo estuvieran ocho años, González huye de compararse a otros políticos. "Yo tengo un sitio donde volver, hay gente que no se ha formado para otra cosa y busca en la política el medio de subsistencia. Afortunadamente yo no soy así", ha reflexionado el alcalde, afirmando que si finalmente se presenta como candidato en 2023 "será por un acto de amor a la ciudad".

En cualquier caso, González ha asegurado que aún no ha llegado el momento de tomar la decisión, "porque prácticamente estamos a mitad de mandato, mal contado". "Ahora estoy supercentrado en el equipo de gobierno y en nuestro programa, para llegar a 2023 con un nivel avanzado del proyecto que presentamos en 2019", ha asegurado.

Además, matiza que su formación empezará a trabajar en las próximas elecciones "no pensando en la persona, sino en las ideas". "Cuando esté claro eso, veremos la persona", ha añadido González, que mantiene de este modo una clave -su presencia o no en las elecciones de 2023- que se antoja fundamental tanto para las opciones de gobierno de Adelante Cádiz como para el resto de grupos de la oposición y posibles listas que concurran a las municipales.