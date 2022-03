"Kichi debería presentarse a las elecciones municipales"

José Vicente Barcia dejará de ser jefe del Gabinete de Alcaldía tras siete años al lado de José María González ‘Kichi’. En esta entrevista explica los motivos de su salida, su función en todo este tiempo, expresa su admiración por Kichi y por la ciudad, critica que la asesora Alba del Campo tuviera que dimitir y deja mensajes entre líneas contra algunos de sus enemigos internos

-¿Por qué se marcha y por qué ahora?

-Yo ya llevaba mucho tiempo diciéndole al alcalde que necesitaba empezar una nueva etapa en mi vida. Había entendido que lo que podía aportar al proyecto ya lo había hecho. Desde la humildad y asumiendo los errores y que hay más luces que sombras en este proceso, cada vez he ido sintiendo que éste ya no era mi espacio. Por otra parte, llevaba ya bastantes propuestas y ofertas rechazadas porque Kichi me había pedido que me quedara. Ha llegado un momento en el que he decidido que tenía que dar otro paso, un paso adelante y también porque una de las propuestas que me han hecho sí entiendo que puedo desarrollar mi labor de una manera más positiva, más energética, con nuevos bríos porque aquí, con el paso del tiempo, es muy complicado.

Aquí quiero hacer una oda a Cádiz. Esta ciudad es impresionante, es mucho más que una ciudad. Cádiz es su gente, sus calles, su historia, las necesidades de sus gentes y el Ayuntamiento de Cádiz es la primera administración a la que los ciudadanos y ciudadanas vienen a reclamarles sus derechos, con toda la razón. Eso es muy hermoso y bonito cuando puedes hacer cosas por tus vecinos y vecinas pero al mismo tiempo es muy duro y desgastante. Al final, como veníamos diciendo, ningunos somos políticos profesionales.

En mi caso no soy un político profesional, nunca lo he sido, aunque profesionalmente me dedico a asesorar. Yo nunca me he presentado a usa elecciones y nunca he tenido interés en ser un cargo electo. Nunca he tenido un complejo de político frustrado y siempre le he preparado a quien me ha tocado asesorar, en este caso el alcalde de Cádiz, diferentes escenarios y quien tomaba la decisión y siempre la ha tomado es el alcalde en su competencia y los concejales y la concejalas en las suyas.

-Ha dicho que estaba sintiendo que éste no era su espacio. ¿A qué se refiere?

-Pues que mientras uno siente que aporta... Yo aquí me he especializado bastante en la gestión de crisis. Si las cosas iban bien, era muy posible que las cosas no me llegaran a mí. Eso es potente, hermoso, pero es muy cansado. Por otro lado, no se puede decir de este equipo ni del anterior que entre sus características propias estén ni la locura ni el sectarismo, lo cual no significa que en todas partes haya locos y sectarios.

-¿Cuál va a ser su destino?

-Mi próximo destino ya está cerrado, será en una institución de ámbito nacional y en unos días lo anunciaré.

-El jefe de gabinete siempre ha sido una figura que normalmente ha estado en un segundo plano y más bien discreto. Sin embargo, da la sensación de que usted ha sido todo lo contrario y que ha tenido mucha más notoriedad pública de la que es habitual.

-A mí se me ha acusado de un montón de cosas y entiendo también la función de pararrayos que me ha tocado ejercer a veces, en ocasiones y saliendo a la luz más de lo que hubiera querido para intentar hacer de paraguas y para tratar de dotar de la mayor calma y paz al ámbito político para que el alcalde pueda tomar con la mayor tranquilidad sus decisiones. Pero también hay cosas que son mitos y otras que son reales. Yo creo que en siete años he dado dos o tres entrevistas. No he hecho mas declaraciones públicas. En ocasiones se me ha dicho que intentaba influir. Claro, nosotros influimos pero yo lo hago desde la honestidad y el respeto hacia la persona que toma las decisiones, que en este caso es el alcalde de Cádiz.

Por otra parte también se ha dicho que soy un intrigante. Hablar de un jefe de gabinete que no tenga capacidad para tejer, para hacer fontanería, es como decirle a un cirujano que opere sin bisturí. En ocasiones te encuentras con políticos que tienen miedo a decidir y que al final deciden y quieren responsabilizar a quien sea de las decisiones que se han tomado. Los políticos han sido elegidos para tomar decisiones más allá de que acierten o se equivoquen. Pero hacer política es asumir el arte de tomar decisiones bajo presión.

Luego hay una cuestión que es de estilo. Yo me he empeñado en mostrar que un jefe de gabinete de Alcaldía no tiene por qué ser una persona distante, ni frío ni opaco. Yo he sido súper transparente y cuando alguien ha venido a preguntarme, le he contado lo que podía teniendo en cuenta que yo también soy parte.

-¿Usted llegó antes de las elecciones o una vez que ya se sabía que Kichi iba a ser el alcalde de la ciudad?

-Yo había hecho ya varios procesos de formación política y comunicativa con Kichi y Teresa Rodríguez y con otra gente de Podemos y de anticapitalistas. Ahí es donde nos conocemos, entablamos amistad y demás. A mí me llaman para apoyar un acto en campaña y vengo y participar en el antiguo Hospital de Mora. Tiempo más tarde es cuando me hace directamente la propuesta Kichi y luego me la reitera en una visita a Cádiz, donde me dice que quiere que sea su jefe de Gabinete de Alcaldía. Yo deshojo la margarita durante un tiempo, tenía mi trabajo en Madrid y desempeñaba mi función, pero me pidió que le ayudara a dar viabilidad al gobierno y también me dijo que no podía ser que los animara a luchar por el cambio y cuando hay que mancharse con la vida, no podía ser que me quedara en mi torre de marfil. Lo pensé, vine y le dije que sería para un año o año y medio y al final me he quedado siete.

-¿Qué parte de culpa ha tenido José Vicente Barcia en el Kichi político actual?

-Eso quien debería responderlo es él. Lo que sí que sé es que han pasado dos cosas. Una es que yo sabía antes de venir aquí cuáles eran los mimbres de Kichi. En primer lugar, es buena gente. En segundo, tiene una carga identitaria muy potente. Es gaditano por los cuatro costados, viñero, andaluz y eso se nota por todos lados. De hecho, la forma de hacer política de Kichi es una forma sumamente jonda. Esos eran los mimbres de Kichi pero era un inexperto en el ámbito de la política institucional y donde yo ya tenía experiencia.

Por otro lado, aunque él es un maravilloso profesor de Historia, no es alguien que controlara y que supiera sobre estrategias de información y de comunicación política, que es una de las cosas que yo hago.

También de manera malévola se ha intentado agrandar mi figura, no para halagarme a mí, donde me han llamado de todo como Rasputin y cosas así, sino para tratar de disminuir la figura política de Kichi. Y creo que eso ha sido un error. ¿Por qué? Porque la figura política de Kichi es potentísima, grandísima y se va a quedar en el imaginario colectivo gaditano por mucho tiempo y por más que se e intente denostar. ·Es la figura de un hombre auténtico y bueno que durante todo este período lo ha dejado todo y ha priorizado sobre todas las cosas al pueblo de Cádiz y eso no va a haber quien se lo quite.

¿Cuál es mi responsabilidad? Ser un compañero y amigo que siempre ha sido leal a Kichi y que nunca le ha dejado solo. Si a mí me preguntas cuál es la principal labor de un jefe de gabinete, he de decir que la mayor labor que he hecho yo por Kichi es desplazar el centro de mi vida a él. Y eso es lo que hecho durante siete años.

-¿Y en qué ha cambiado del Kichi del principio al de ahora?

-El Kichi de ahora es mucho mas reflexivo, tiene una mirada más serena pero también le noto, como era previsible, que tiene un poco la tristeza de haber sufrido muchísimo dolor, muchísimas heridas por ser el alcalde de Cádiz. La verdad te hace más libre pero no forzosamente te tiene que hacer feliz. Veo a un Kichi muchísimo más fuerte, más responsable, más sereno pero también a un Kichi que, al ser un tipo sensible, está más herido por las heridas de su pueblo.

-Ha hablado de luces y sombras. ¿Qué luz es la más importante para usted y qué sombra en estos siete años?

-Para la luz podría poner muchos ejemplos que tienen que ver con las familias a las que se les ayuda a pagar todos los meses el recibo de la luz, el agua o se les posibilita una vivienda pública y en condiciones a sabiendas de que todos esos derechos no satisfacen las necesidades de todos y todas. Pero la luz mas grande fue algo muy impresionante. Aquí a Alcaldía llegó una chica joven acompañada de su madre. La chica me contó que la propia Guardia Civil le ha recomendado que salga de su ciudad, Algeciras, porque su marido la iba a matar. Nos pidió refugio. El alcalde, Eva Tubío y yo en muy poco tiempo movilizamos todos los recursos que teníamos y se le buscó un espacio de acogida, seguridad y cariño. Cuando pasó un año de eso, estábamos Kichi y yo en una concentración de minuto de silencio de asesinatos de nuevas mujeres. Se acercaron dos mujeres, abrazaron a Kichi, también a mí y mirándonos y llorando nos dio las gracias porque decía que le salvamos la vida. Eso ha sido lo más impresionante.

¿La mancha? No quiero fijarme en las torpezas de algún que otro concejal, que las ha habido, sino que quiero fijarme en las mías. Yo quiero aprovechar para pedir disculpas por todo aquello que no he podido hacer o a lo que no he podido llegar, por todas aquellas gestiones que quizás podría haber hecho mejor pero no por ello más diligente. Me he entregado y he trabajado hasta agotarme. Pero sí quiero pedir disculpas por todo aquello que podría haber hecho mejor.

-¿El asunto de Eléctrica de Cádiz con la salida de Alba del Campo ha sido el detonante para su salida?

-No ha sido un detonante pero ha sido muy duro.

-¿Por qué?

-Ha sido muy duro por una compañera que trajo el mensaje y el discurso de las sostenibilidad ambiental y del ahorro y la eficiencia energética y las renovables a este equipo de Gobierno y al anterior, que es Alba del Campo, que se ha dejado el alma por intentar mejorar la vida de los gaditanos y, de hecho el Ayuntamiento se ahorrado millones de euros por las políticas de ahorro y eficiencia energética impulsadas por Alba y por el alcalde. Ha sido absolutamente triste y repugnante ver cómo había gente que intentaba hacer que fuera una cabeza de turco, precisamente de una situación de desregulación general del mercado energético, precisamente cuando Alba dio los avisos oportunos en tiempo y forma para que se tomaran las medidas adecuadas. Ojo, las medidas adecuadas que no hubieran salvado la situación porque lo que le está pasando a Eléctrica de Cádiz le está pasando a todas. Esa sensación de que en ocasiones la locura y el sectarismo se adueña de determinados momentos y busca a chivos expiatorios, que es lo que le ha ocurrido a Alba.

La presión para hacerla sentir culpable de algo en lo que en ningún modo es responsable ha sido muy duro y muy triste. Ahora bien, una vez que eso se suelta y se le intenta culpabilizar públicamente, al final la gente que conoce a Alba, de los colectivos sociales, la gente de Eléctrica de Cádiz, de Servicios Sociales, se echan las manos a la cabeza por cómo a alguien se le ha podido pasar por la cabeza que Alba sea la culpable de una desregulación general del mercado. Es una barbaridad propia de la vieja y repugnante política a la que vinimos a combatir.

-¿Este tema le ha dejado heridas personales con otros concejales? Le pregunto de manera directa. ¿Le ha traído un enfrentamiento con el concejal de Economía y Hacienda y presidente de Eléctrica de Cádiz, José Ramón Páez?

-Ninguna herida nueva en relación al presidente de Eléctrica de Cádiz.

-¿Me está diciendo que nueva no pero que sí las había anteriores?

- Ninguna herida nueva en relación al presidente de Eléctrica de Cádiz.

-Siempre se ha hablado que el anterior equipo de Gobierno era más inexperto y que éste estaba más preparado para gobernar con los nuevos ediles y los que ya estaban antes con una experiencia de cuatro años. Eso ha hecho que ha habido ediles que parece que ha conseguido mas poder. ¿Ha perdido usted en este segundo mandato influencia y poder?

-No. En este segundo mandato la situación fue diferente desde el principio. La gente que nos implicamos en la campaña electoral de manera activa y que veníamos del mandato anterior posibilitaron esos resultados y que tuviéramos un contexto. A nadie se le puede olvidar que el actual equipo de Gobierno es tributario de la gente que trabajó en el anterior mandato.

Este equipo de Gobierno tiene que demostrar en las siguientes elecciones y yo estoy convencido que lo va a hacer, no sólo va a igualar los resultados actuales sino que los va a mejorar. Teóricamente ellos y ellas están más capacitados, más cualificados y es lo que yo deseo. Mi situación con respecto al equipo de Gobierno era muy similar. Yo he sido el asesor de asesores del alcalde, su jefe de gabinete y evidentemente yo tuve que modificar muchas cosas. Primero porque la gente que había era diferente. Nunca he sentido que tuviera más o menos poder porque yo siempre me he movido, no en el ámbito de la toma de decisiones, sino en la de asesorar y generar diferentes escenarios. Además son escenarios que yo nunca personalizo. Yo planteo esto y esto y pensaba que esto podía ser mejor y si el alcalde decía que otro escenario lo veía más plausible, pues perfecto. A mí no me duele ninguna prenda de ego.

-¿Se va a notar ahora más su ausencia?

-Todos somos prescindibles y creo que la gente que se queda lo va a hacer o mejor que pueda, como siempre lo ha hecho. Desde esa perspectiva tendrán toda mi comprensión y todo mi cariño.

-¿Usted cree que el alcalde debería volver a presentarse a las municipales?

-Sí. Sin lugar a dudas, creo que Kichi debería volver a presentarse. Es el mejor alcalde que Cádiz ha tenido en la democracia. La izquierda muy pocas veces se topa con una figura de la altura comunicativa, ideológica, intelectual y emocional. Kichi es una figura de autenticidad en un mundo de la política que se ha tornado en un baile de máscaras donde se premia ser un trepa, un nuevo converso y un asesino. Sin lugar a dudas Kichi debería volver a presentase porque es la mejor opción para continuar con un proyecto de izquierdas transformador en la ciudad de Cádiz.

-Pero eso dependerá de si él quiere.

-Usted me ha preguntado cuál sería mi deseo. Ahora, también le digo que Kichi siempre ha sido genio y figura. Está incapacitado para ser neutro y neutral en nada. El es genio y figura y decidirá, y estoy convencido que no va a decepcionar a nadie con su decisión.

-Si no fuera Kichi, ¿quién debería serlo?

-Deben decidirlo ellos.

-Bueno, le pregunto por un nombre que ya está encima de la mesa y es el del asesor David de la Cruz.

-David de la Cruz es una persona con grandísimos valores, con una capacidad intelectual difícil de ver, con una singularidad y una capacidad para generar consensos formidables.

Tiene fuerza, capacidad, ilusión, ganas y además que su fuerza y energía es contagiable.

Otro elemento también muy importante es la concejala Lola Cazalilla, que ha demostrado tener auténtica voluntad de hacer política para el pueblo y cuando ha tenido que tomar decisiones que han sido duras, como el retraso del Carnaval, en ningún momento ha cambiado vida por votos. Ella ha tenido que soportar que le decían que hacía política cultural populista. Lola se ha implicado y al final, la realidad, ha demostrado que ella tenía la razón.

Son dos figuras muy importantes y hay banquillo para desarrollar un buen proyecto.

-¿Cree que ha faltado lealtad por parte de Ganar Cádiz por hacer público los desencuentros como en el tema de los presupuestos?

-Yo no dramatizaría. Mi opción siempre ha sido la de tejer puentes y alianzas para generar una auténtica alternativa de unidad de todas las izquierdas en Cádiz. El trabajo de Eva Tubío, de Helena, de Rocío y de Martín es formidable, duro, admirable y correoso. En el caso de Martín Vila, al que se le echan todos los muertos encima, es el responsable de una parte importante de los cambios más significativos que han ocurrido en lo urbanístico y en lo medioambiental en la era Kichi. Esa es la verdad.

Han sido trabajadores, diligentes y han hecho todo lo que han podido. ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido que en la izquierda, y también en nuestro equipo de Gobierno, hay una cultura que puede ser muy cainita. Por eso yo pienso que a los locos y a los sectarios hay que expulsarlos para que no contaminen con su emponzoñamiento la práctica política de la izquierda que ha de ser de cuidados, de responsabilidad, de cooperación y no de cortadores de cabezas, no de nuevos conversos que tienen que demostrar que son mas ultras que los demás.

-¿Qué le deja Cádiz, qué le ha aportado esta ciudad?

-En mi vida hay un antes y un después de Cádiz. Cádiz ha sido una madre acogedora, generosa, pero también ha sido una madrastra durísima, a veces con un rigor inclemente, traducida en su sentido del humor y su carga. Es verdad que Cádiz aprieta y justo en el momento que empieza a ahogarte, para. Cádiz es una experiencia absolutamente intensa. Me ha aportado luz, aprendizaje, posibilidad, honestidad, salgo mejor persona de lo que vine y eso es por todo lo que me ha aportado Cádiz. Y Cádiz me deja en el corazón un montón de afecto, un montón de amigos y amigas y que me han acompañado en todo momento y en estos últimos meses, que han sido mas complicados, pero también me ha dejado la claridad de todos aquellos que bajo la máscara de la amistad en verdad lo que querían era medrar a la sombra del jefe de Alcaldía y que de repente han desaparecido, cosa que agradezco porque yo pretendo construir mi vida a partir de verdades, de personas verdaderas.