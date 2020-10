Kichi sobre la expulsión de Teresa Rodríguez: "Lo que han hecho es un mamarracho"

"Aprovecharse de una persona cuando está de baja por maternidad para clavarle un puñal por la espalda me parece de villano, traicionero y no me parece propio de una persona de izquierda". El alcalde José María González 'Kichi' ha salido este martes de su retiro por la baja paternal para firmar un convenio con la Zona Franca y se ha mostrado muy rotundo al valorar la expulsión de Teresa Rodríguez, que también es su pareja, del grupo parlamentario de Adelante Andalucía.

Kichi ha mostrado su desagrado con la medida y ha calificado como "un mamarracho" lo que se ha hecho. El alcalde ha lanzado mensajes directos a la organización, Unida Podemos, y también contra el líder nacional Pablo Iglesias y otros miembros como Juan Carlos Monedero y Toni Valero, líder de Izquierda Unida en Andalucía: "Creo que desde Madrid se ha intentado silenciar todas las voces territoriales que querían desarrollar o defender los intereses de un territorio desde el mismo".

En este caso ha recordado que lo hicieron en su día con la marea gallega "y lo consiguieron", después con Valencia y Cataluña pero sin éxito "y lo que les quedaba era Andalucía. Parece ser que lo han conseguido pero no está escrito todavía el último capítulo".

Kichi se ha dirigido de manera directa a Pablo Iglesias diciéndole que "no nos han podido teledirigir desde Madrid ni lo van a hacer". Por ello, ha aseverado que "la defensa de los intereses de Andalucía se tiene que hacer desde Andalucía, con voces con acento andaluz, gente que tenga los pies clavados, hincados en el territorio y no por caras y burócratas desde Madrid".

El alcalde ha descartado "absolutamente" que esa ruptura a nivel andaluz pueda tener también su extrapolación a Cádiz, donde el equipo de Gobierno está formado por la coalición Adelante Cádiz: "Nosotros aquí tenemos un acuerdo con la gente de Izquierda Unida que nuevamente viene a poner por delante con un sentido de la responsabilidad enorme los intereses de esta ciudad a todo lo demás".

En este caso, ha afirmado que "aquí no hay siglas ni intereses partidistas, sino que lo único que hay es Cádiz y los gaditanos y eso es lo que se va a mantener, por lo menos desde nuestro punto de vista".

Por último, ha finalizado diciendo que "necesitamos un Cádiz de progreso, que avance en la justicia social, en la consecución de las mejoras de las condiciones de los gaditanos y gaditanas y eso únicamente se puede dar si todo estamos centrados en la tarea y no nos resbalamos o nos dejamos seducir por cantos de sirena partidistas que vengan de Madrid desde Podemos, Unidas Podemos o Izquierda Unida".