Kichi sobre el Estadio: "Que alguien llegue a cometer un delito de suplantación por esto es muy triste"

Con "más tristeza" que "enfado" y todavía cavilando si presentar ante la autoridad una denuncia por suplantación de identidad ("ahora mismo tengo cosas más importantes en las que pensar pero lo estoy valorando"), el alcalde de Cádiz, José María González Kichi, lamenta que "alguien llegue a cometer un delito" en su afán por frenar el cambio de nombre del Estadio.

Así, ha sido la Plataforma Estadio Carranza la que ha incurrido en la falta, tal y como el propio colectivo ha reconocido en un comunicado, en su intentona por demostrar que el sistema de votación articulado por el Ayuntamiento de Cádiz no tiene validez.

Un sistema cimentado en una interfaz construida "siguiendo las recomendaciones y los consejos del delegado de protección de datos del Ayuntamiento", recuerda González sobre un proceso donde los ciudadanos pueden elegir entre los nombres preelegidos en la fase anterior y que está abierto hasta el próximo domingo. Finalmente, será el 24 julio cuando se dé a conocer el resultado de la votación y, por tanto, el nuevo nombre del estadio.

"Me parece muy curioso que desde una Plataforma se llegue a suplantar mi identidad, utilizando mi DNI y mi fecha de nacimiento, para socavar la validez del sistema de elección, porque parecía que no era algo importante, sino simbólico y que no era el momento, dijeron, y sin embargo, empuje a la gente incluso a cometer delitos y, encima reconocerlo", reflexionaba el alcalde.

Con todo, el primer edil ha explicado que el posible delincuente (la suplantación de identidad puede llegar a estar penada hasta con 7 años de cárcel) tampoco ha conseguido poner en solfa el sistema de votación puesto que en el caso de que José María González fuera a votar ("que lo voy a hacer, obviamente, porque no yo quiero que el estadio de mi ciudad tenga el nombre de un fascista", asegura) el sistema impediría que lo hiciera puesto que su voto ya ha sido registrado. "Entonces yo ya denunciaré, diré que no he votado, me pedirán que confirme mi identidad y cuando se confirme emitiré mi voto y el voto falso se anulará"

"Todas estas cosas están previstas, y más que previstas, por los que han diseñado la plataforma de votación. Y si hay alguna persona que crea saber más que una empresa con una amplia experiencia en el sector como Telefónica, que es precisamente la que nos lleva la página de consulta, pues que lo denuncie y lo hago público pero le recomiendo que no cometa un delito, porque la suplantación es un delito grave", recuerda José María González.