La Junta prohíbe la entrada de los carritos de bebé al Museo de Cádiz

Gaditanos y visitantes que durante este verano han querido visitar el Museo de Cádiz acompañados de sus bebés se han encontrado con una sorpresa nada agradable ya que una nueva normativa, emitida a nivel andaluz, ha prohibido la entrada de los carritos de sus hijos al centro. Así, no han sido pocas las familias, ante la perspectiva de llevar durante el recorrido un (o varios) bebés en brazos (y en no pocas ocasiones, dormidos), se han dado la vuelta de mala gana.

Concretamente, la instrucción 3/2023 de la Dirección General de Museos y Conjuntos Culturales, relativa al acceso público a estas instituciones, es la que recoge en su artículo 5 tal limitación para las familias de esta manera: “No se pueden introducir bultos grandes como bolsos, mochilas, carritos de bebés, paraguas y otros objetos similares, así como medios de transportes tales como bicicletas, monopatines, patines o similares. Todos estos elementos se dejarán en consignas o en otros espacios habilitados a tal fin”.

Así, relegados a la categoría de “bultos grandes” por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, los cochecitos de bebés y niños no son bienvenidos en 23 instituciones museísticas del territorio andaluz, entre ellas, el Museo Provincial de Cádiz, que se levanta en la plaza de Mina y que custodia piezas tan señeras como los sarcófagos antropoides fenicios, y otro espacio crucial de nuestra provincia como el Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia que se sitúa en Bolonia (Tarifa).

El Museo y la Alcazaba, de Almería; el Museo Arqueológico, el Conjunto Madinat al-Zahra y el Bellas Artes, de Córdoba; el Museo Arqueológico, el Bellas Artes y la Museo Casa de los Tiros, de Granada; el Museo de Huelva; el Museo de Jaén, el Íbero, el Museo Arqueológico de Úbeda, el Museo de Artes y Costumbres Populares del Alto Guadalquivir y el Conjunto Arqueológico de Cástulo, en la provincia jienense; el Museo de Málaga y el Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera; y el Museo Arqueológico, el de Artes y Costumbres Populares, el Bellas Artes y los conjuntos arqueológicos de Itálica y Carmona, en Sevilla y su provincia, componen el listado de enclaves afectados por esta instrucción que, además, incluye a “aquellas instituciones museísticas que pudieran ser creadas en el futuro por iniciativa de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.

La prohibición de la entrada de los carritos de bebés a estos recintos no está justificada con ninguna explicación concreta, más allá del argumento general que afecta a los 11 puntos de las Condiciones para el acceso público y visita a las instituciones museísticas que contempla esta norma. Es decir, “por razones de conservación de las colecciones patrimoniales, así como por motivos de seguridad de las personas y las instalaciones”.

Así, otros apartados de la instrucción inciden en aspectos más adecuados a estos motivos como que “no se pueden tocar las piezas ni las estructuras, ni salirse de los itinerarios señalizados o acceder a zonas restringidas”; en la toma de fotografías para uso privado “no se puede usar el flash, palo selfie, ni el trípode”; “no está permitido consumir comidas ni bebidas salvo en las zonas habilitadas expresamente para ello” o la prohibición de fumar “salvo que existan zonas en las que esté expresamente permitido”, entre otras condiciones.

Con respecto a los menores, también recoge la norma la prohibición de la entrada a menores de 14 años no acompañados de un adulto y, en el caso de los grupos de niños se recuerda que deberán realizar los itinerarios establecidos “bajo la directa supervisión de un responsable de grupo”.

A los grupos de visitantes adultos también se les dirige varias directrices como que “no podrán acceder al recinto sin reserva previa, salvo que el aforo de público permitido en esa institución en el momento concreto lo posibilite” o que, en el caso de llevar guía, “deberán usar un sistema de guiado de grupo (micrófono y auriculares) en el interior de las sedes museísticas y en los espacios exteriores de los recintos arqueológicos y monumentales” recordando que estos centros “no los proporcionan” y que el uso de megafonía “no está permitido”.

En la capital, esta normativa afecta al Museo de Cádiz pero –al menos no se recoge en el documento expresamente– no alcanza al Centro de Interpretación del Teatro Romano o la Factoría de Salazones, de hecho, ambos lugares están categorizados como Enclaves Arqueológicos, no como Museos ni como Conjuntos Culturales, a los que sí se refiere el reglamento.

Denominaciones que sí cumplen el Conjunto Monumental de la Alhambra y el Generalife de Granada, al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla y el Museo Picasso de Málaga, tres centros culturales que tampoco están nombrados en la instrucción.

También conviene recordar que en el otro museo con el que cuenta la ciudad, el museo municipal (Museo de las Cortes), sí está permitida la entrada con carrito de bebé o, bien, si la familia prefiere hacer el recorrido sin él, tiene una zona habilitada para dejarlo de forma opcional.

"Es un trato discriminatorio"

Una visitante de nuestra ciudad que lleva veraneando en Cádiz “desde que tenía 4 años” se puso en contacto con este periódico para exponer su indignación por esta nueva normativa.

“Adoro Cádiz y me encanta su Museo”, cuenta esta turista madre de dos hijas, de 3 y 1 año. “Era nuestro día especial. Iba a enseñarles el Museo a las niñas, ese museo que tanto visité antes de que ellas nacieran, pero por ir con carrito no me han dejado entrar. No podía hacer la visita con el carrito, normas de la Junta de Andalucía, me han dicho. No doy crédito a la discriminación, ¿por que tengo que llevar a mi bebé en silla, no puede ver el museo, ni ella ni yo ni mi peque de 3 años...? Me he ido indignada”, lamenta la mujer que ha calificado “de vergüenza” este “trato discriminatorio” que ha sufrido durante este verano.