La Junta destina nuevas partidas contra el Covid en los colegios por la ola de frío

El frío reinante en las aulas debido a la obligatoriedad de abrir las ventanas para evitar concentraciones de CO2 que ayuden a propagar el Covid llevó este jueves a la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnnas y Alumnos (Flampa Gades) a renunirse con el delegado territorial de Educación, Miguel Andreu. En este encuentro pusieron sobre la mesa la incómoda situación de los escolares en estos días en los que el descenso de la temperatura ha sido más que notorio.

Según la presidenta de la Flampa, Marian Gil, la delegación les ha anunciado que los centros públicos de la capital han comenzado a recibir esta misma semana partidas económicas extra para la lucha contra el Covid. “Desconocemos las cantidades y las directrices que acompañan a estas partidas, y no entendemos que se deje a criterio de las directivas de los colegios el empleo del dinero en una acción u otra”, aclaraba Gil. La Flampa entiende que para evitar que las aulas tengan todas las ventanas y puertas de par en par lo más necesario es un medidor de CO2 “que permita la administración de la ventilación según sus resultados”. Considera que es “una herramienta útil para medir la calidad del aire y para posibilitar que en ciertos momentos de la mañana no haya que abrir todo de par en par. El medidor avisa cuando se consigue la cantidad de oxígeno óptimo. De esta forma los alumnos y alumnas estarían menos expuestos al frío”.

Agradeciendo la voluntad de diálogo del delegado, la Flampa estima que las medidas no son suficientes. “La Junta vuelve a dejar aparentemente en manos de las direcciones la decisión de qué se instala y qué no y las mediciones de CO2. Y las direcciones están compuestas por docentes, no por expertos en sanidad o ciencias medioambientales”, explica. También califica de insuficiente la inversión en los centros educativos, con la necesidad de “dotar a la Ley de Bioclimatización de presupuesto y con caràcter de urgencia. No vemos voluntad política y lo lamentamos”.

Tras la reunión, la Flampa mostró su sorpresa “tras reconocer Educación que con 10 minutos no es suficiente para ventilar y así evitar contagios. Y nos sorprende porque es el mensaje que están transmitiendo a toda la comunidad educativa de manera irresponsable”. La Federación insiste en que las elevadas ratios contribuyen al aumento de aerosoles y, por tanto, de posibles contagios. “En definitiva, los esfuerzos no nos parece que sean suficientes, pues mientras tanto nuestro alumnado y profesorado están en las aulas en unas condiciones muy indignas”, concluyó.