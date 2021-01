La Junta desmedicaliza las viviendas tuteladas de Adema en Cádiz

La Junta de Andalucía, a través de la Inspección Provincial de Servicios Sanitarios, ha procedido a desmedicalizar las viviendas tuteladas de Adema en Cádiz, tras comprobar que se encuentran en una situación estable y controlada.

Este centro residencial había sido medicalizado el 11 de diciembre para la salvaguarda de la salud pública a causa de la pandemia por coronavirus.

La decisión de desmedicalizar el centro se toma tras asegurar que no existen casos de residentes ni de trabajadores afectados por Covid-19 y que no se ha registrado ningún nuevo caso desde el 17 de diciembre. Además, todos los casos positivos a PCR han dado negativo y no hay en estos momentos necesidades de asistencia sanitaria distintas a los habituales requerimientos previos a la pandemia, derivados de la patología de los residentes.

Asimismo, la Inspección ha constatado que el Distrito de Atención primaria Bahía de Cádiz-La Janda ha establecido los procedimientos de vigilancia, prevención y asistencia sanitaria precisos para atender las necesidades sanitarias ordinarias de la residencia y afrontar precozmente cualquier nuevo caso de Covid-19 que pudiera producirse.