Juancho Ortiz: “Vila ha dilapidado el patrimonio que se encontraron en Emasa en 2015”

Hace siete años Emasa tenía en su cuenta una partida de 2 millones de euros y en el banco aprobado un crédito por importe similar para la construcción de un aparcamiento subterráneo en la Avenida de Astilleros. Hoy no hay aparcamiento, los créditos se han solicitado para otros conceptos, y de esos dos millones de euros quedan poco más de 15.000 en la cuenta de la sociedad municipal. “Martín Vila ha dilapidado el patrimonio que se encontraron en Emasa cuando llegaron en 2015”, valora el presidente del grupo municipal del PP, Juancho Ortiz.

Los populares han denunciado el agotamiento de esos recursos que se lograron para una inversión que no ha visto la luz y que ha sido sustituida por un buen número de actuaciones e inversiones. Y es que tal y como muestra un informe al que ha accedido este periódico, prácticamente todo lo que ha hecho Emasa en obras y mejoras en los últimos siete años ha sido gracias a esta partida de dos millones.

Con esa cuantía se han hecho obras en los aparcamientos de la Tribuna del Estadio, del Campo del Sur o de Cortadura; se adaptó la bolsa de aparcamientos de la Avenida de Astilleros; se adquirieron parquímetros para la zona azul; se instalaron sistemas de control en aparcamientos; se hicieron las obras de reparación de la calzada del Campo del Sur y las filtraciones que padecía el subterráneo (de casi medio millón de euros); se han instalado bicicleteros; o se financió el estudio para la futura implantación del sistema público de alquiler de bicicletas.

A estas actuaciones se le suman diversos pagos relacionados con la Plaza de Sevilla, comisiones bancarias, intereses y otras pequeñas operaciones financieras de la empresa, que han llevado los 2.000.168,29 euros que se ingresaron el 23 de diciembre de 2014 a los 15.487,89 euros que quedan ahora en esa cuenta.

Ante esta realidad, el PP definitivamente ha bajado los brazos respecto a un aparcamiento que siempre ha defendido y que ha llegado a anunciar que construiría cuando recuperaran la Alcaldía. “Los más de dos millones de euros que se encontraron, fruto de la gestión del PP de la que siempre aborrecen, y que junto al crédito preconcedido a Emasa iban a ser destinados a la construcción de un parking subterráneo bajo la Carretera Industrial se han esfumado. Ahora no tenemos ni los dos millones ni el parking. Todo perdido por la incompetencia de unos radicales que repudiaban los aparcamientos bajo rasante cuando iban de teóricos y ahora no saben dónde meter los coches que les sobran por la eliminación de plazas que llevan haciendo desde que llegaron”, ha denunciado Juancho Ortiz, que acusa a Vila de “haber saqueado las cuentas de Emasa”.

Las críticas del PP coinciden con la aprobación, este pasado lunes, de las cuentas de la empresa en 2020 (en las que precisamente se ha conocido ese dato de la escueta partida económica que queda de esos dos millones ingresados en 2014). “Si hubieran hecho un plan para hacerlo tan mal no les sale. Porque el problema ya no es que se hayan pulido los dos millones de euros que se encontraron; el problema es que ni aún así les salen las cuentas y se tienen que ir a pedir un millón más de crédito, y como a ninguna entidad de crédito les cuadra se tienen que ir inventando ampliaciones ficticias de capital a base de cambiar de nombre el patrimonio del Ayuntamiento”, ha valorado el presidente popular, que no olvida “la complicidad del PSOE, que se ha entregado, que ha renunciado a hacer oposición en esta ciudad y que ha dado un cheque en blanco a Kichi en esta y en otras cuestiones para que haga y deshaga a su antojo”.