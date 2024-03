Juan José Villar o la inagotable fuente del arte de una saga gaditana

No había cumplido ni 16 años la primera vez que hablamos y ya entonces Juan José Villar, estudiante por esos días en los Conservatorios de Cádiz y Córdoba, avisaba que bailaría hasta que muriera. Apenas unos años después, recién alcanzados los 19, el hijo del cantaor Juan Villar Jr., el nieto del patriarca de los cantes de Cádiz, Juan Villar, y sobrino bisnieto de los grandes bailaores Pablito y Jineto, presentaba en la Sala Central Lechera de su ciudad Es el momento, su debut en las tablas con espectáculo propio. Mucho ha ocurrido desde entonces, hace casi una década. Mucho “viajado”, mucho “aprendido”, mucho “disfrutado y sentido”, pero algo sigue inalterable en Juan José Villar: “Bailaré hasta que me muera, y hasta después de muerto, no entiendo la vida sin el baile porque el baile es mi vida”. Baile. Baile flamenco. El que muestra y demuestra que “no hace falta desvirtuar para actualizar” en su último espectáculo que ya se ha visto por la provincia y que ahora llegará a Sevilla.

Porque, quizás, pertenecer a una de las sagas más longevas y bendecidas con el arte de nuestra geografía le da al joven bailaor la largura y el entendimiento para discernir “que no todo cabe” en el nominativo flamenco, “siempre respetando todas las expresiones del arte de los compañeros”. “Y es que cada uno puede expresarse como quiera y utilizar todos los recursos con los que cuente para bailar pero de lo que estoy convencido es que para actualizar el flamenco, para ponerlo, como dicen en el siglo XXI, no le hace falta tirar de esas otras expresiones. El baile flamenco, por sí mismo, tiene elementos para meterlo en otros ritmos sin dejar de ser baile flamenco”, opina el artista que confiesa que no puede remediar “bailar flamenco” cuando está de fiesta en una discoteca, “aunque estén poniendo reguetón, y oye, pega”, ríe.

De ese convencimiento, nace el show hecho exclusivamente “para espacios como salas y discotecas, lugares más alejados de teatros al uso”, asegura. Llevar ahí, al corazón de las tendencias musicales un baile del ayer, del hoy y del siempre. “Un baile cañero, cañero, como es el mío, yo creo que engancha bien con la gente joven pero también con los aficionados al flamenco más mayores, que se sienten identificados con un baile flamenco de verdad”, apostilla el intérprete que estaría arropado por el cante “flamenquísimo” de May y María José Fernández; la percusión de su primo David Gavira; la guitarra de Raúl Vicenti; el teclado de Sergio Monroy; el bajo eléctrico de Pablo Cadenas.

Espectáculo que ha ido creando a la par que ha combinado sus diferentes compromisos en tablaos de dentro y fuera de Andalucía y, sobre todo, con la última gira de la artista Rosario Flores, Te lo digo to y no te digo ná. “Rosario es una artista generosa y con un arte que, evidentemente, todo el mundo sabe. Además, es que trabaja con una gente como ella, de gran talento e igual de generosa, por lo que si eres un poco espabilado, que sientes curiosidad y no te da cosa de preguntar, pues aprendes muchísimo. Así que le estoy muy agradecido por esa oportunidad que me ha dado”, se congratula.

Se congratula por muchas cosas Juan José Villar. Por los maestros y los compañeros de los que ha aprendido –de su ídolo Farruquito, “con permiso de su abuelo Farruco, que mira, eso sí que es un ejemplo de cómo se moderniza el flamenco sin dejar de ser flamenco, porque Farruquito bebe de Farruco pero es diferente a él”–; por las noches de trabajo compartidas –“lo mejor de trabajar en tablaos ya sea de Madrid, de Barcelona o de Sevilla es que te enfrentas a compañeros nuevos, un cantaor te pone el acento aquí, otro guitarrista te lo pone allá, y de todos vas aprendiendo, nunca paras de aprender”–; y, por supuesto, por su familia, con su madre, la bailaora Susana Gómez, a la cabeza. “Mi madre fue mi primera maestra, ella fue la que me enseñó la base y ya cuando ella me vio preparado me llevó al Conservatorio de Córdoba donde trabajaba mi padre como cantaor, y ahora lo hace en el Conservatorio de Sevilla. Pero la primera fue ella y es con ella y con mi padre con quien yo adoro trabajar más en el mundo, sentimos a la vez, nos acompasamos”, explica Juan José Villa que, sin embargo, en su nuevo espectáculo en solitario prefiere “volar solo”.

“Por eso siempre digo, lo estudiado, pues sí; pero también lo aprendido de casa y lo trabajado y vivido después, las escuelas son muchas y cuantas más mejor, pero siempre para honrar al baile flamenco”, dice.

Estatua para Juan Villar: "Ojalá mi abuelo vea en vida que su tierra lo quiere como él a ella"

Además del sentido rítmico, de su profundo respeto al flamenco y un algo en la mirada, Juan José Villar ha heredado de su abuelo, el cantaor Juan Villar, la prudencia a la hora de reivindicar gloria propia o para su saga. Así, aunque el joven es conocedor de las iniciativas populares a favor de que su abuelo sea reconocido públicamente con una estatua, no es su estilo “hacer crítica ninguna a las autoridades”, ni a las de ahora, ni a las de antes, ni a las de antes de antes, pero sí asegura que sería un tema “de justicia” con un artista “que ha llevado siempre el nombre de Cádiz por bandera” y, más allá, “un artista al que todo buen artista flamenco, cantaor o de otras disciplinas, tiene como referencia”.

“Ojalá mi abuelo pueda ver en vida que su tierra lo quiere como él la quiere a ella”, espera el bailaor al que le ha llegado la idea de que Juan Villar tenga una estatua pronunciada tanto por la asociación Mujeres de Acero (asociación tan viñera como el propio Villar), la Cátedra de Flamencología de Cádiz y hasta la asociación Las Tres Torres de Santa María. También artistas como Carmen de la Jara han subrayado en más de una ocasión la “injusticia” de que Villar no tenga el título de Hijo Predilecto de la ciudad.