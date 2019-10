"Va a haber un gran clamor popular por que Educación venga a Cádiz, a Valcárcel"

El ex vicepresidente de la Junta de Andalucía y parlamentario andaluz Manuel Jiménez Barrios ha reaccionado a la rotunda negativa del Ejecutivo autonómico a apoyar y financiar el traslado de la Facultad de Ciencias de la Educación a Cádiz, al edificio de Valcárcel, manifestada ayer por el consejero de Economía, Empresa y Universidades, precisamente en el 40 aniversario de la Universidad de Cádiz.

Rogelio Velasco argumentó que no tenía constancia de esa petición por parte del Ayuntamiento de Cádiz, que no es posible su financiacion con fondos europeos -tampoco con los denominados remanentes- , qu eno le consta ningún compromiso por parte del anterior Ejecutivo y que, en cualquier caso, las universidades no están para revitalizar áreas urbanas ni dinamizar la economía.

"En las declaraciones del consejero lo que hay es un profundo desconocimiento -ha declarado Jiménez Barrios a este periódico- y, una vez más, una persistente contradicción en el seno del partido que hoy gobierna la Junta de Andalucía, como demuestran las afirmaciones a favor del proyecto que han hecho los concejales del PP en el Ayuntamiento de Cádiz y el propio vicepresidente de la Junta, Juan Marín".

"No conocen el asunto y, además, viven en una permanente campaña de propaganda", afirma el ex vicepresidente de la Junta. "El consejero negó que el Ayuntamiento de Cádiz le pidiese una entrevista para abordar el asunto, cuando es público y notorio que el alcalde lo hizo a través de la delegada del Ejecutivo andaluz en la provincia de Cádiz, Ana Mestre".

"Además, demuestra un profundo desconocimiento no saber que el edificio de Valcárcel sólo se puede dedicar a eso que se está demandando, en virtud del acuerdo de cesión de la Diputación Provincial a la Universidad de Cádiz", recuerda Jiménez Barrios. [De hecho, la UCA sólo tiene cinco años desde la firma del convenio en diciembre de 2017 para cumplir con ese objetivo concreto].

"Se trata de un proyecto de vital importancia para Cádiz, tanto como el propio frontal del anillo universitario, del que debe formar parte", afirma el parlamentario andaluz. "Además, la obra ya comenzó y hay que terminarla. De hecho, desde la Secretaría General de Infraestructuras, ya facilitamos el dinero necesario para la redacción del proyecto. Y la idea y el compromiso era seguir destinando partidas presupuestarias".

"Desde el Grupo socialista vamos a presentar una enmienda a los presupuestos en la que se contempla una partida para terminar la obra de Valcárcel", anuncia Jiménez Barrios. "Porque es una necesidad real para la ciudad y una demanda de la comunidad universitaria, del Ayuntamiento de Cádiz y de la sociedad gaditana en su conjunto. Va a haber un clamor popular por que esto se cumpla".

"Al actual Ejecutivo andaluz se le ha olvidado que Valcárcel forma parte de ese anillo universitario, al que pertenece también el Centro de Transferencia Tecnológica del Olivillo, que hay que dotar de contenido y de actividad y que, sin embargo, tampoco dispone de partida en los presupuestos. Sin Valcárcel, ese frontal universitario quedaría cojo", sostiene el ex vicepresidente de la Junta.

"De ninguna manera se puede dar por perdido el proyecto. El Gobierno andaluz tiene que reaccionar y dar respuesta a la demanda que le está haciendo toda una ciudad que lo considera vital para su futuro. Lo contrario seria un agravio comparativo frente a otras ciudades como Málaga", concluye Jiménez Barrios.