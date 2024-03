Izquierda Unida rechaza "el tarifazo del PP en Cádiz que subirá el agua un 110%"

IU Cádiz ciudad ha mostrado su "tajante" rechazo a la subida del 110% de la tasa del agua en alta que el Partido Popular aprobó en el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, lo que significa “un tarifazo en toda regla”. "Esta subida implica que el metro cúbico pase a costar 0,316 euros en lugar de los 0,15 que se aplicaba hasta ahora “La consecuencia es clara: los gaditanos van a pagar más por el agua gracias al Partido Popular”, estiman desde la formación de izquierdas

El Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana está formado por una veintena de ayuntamiento de la provincia, entre ellos el de Cádiz, “y una vez más, el PP ha aprovechado su rodillo absoluto para aplicar un tarifazo al que se han opuesto todos los ayuntamientos no gobernados por ellos, demostrando que el PP, tanto en el Consorcio como en Cádiz, tiene un discurso de bajada de impuestos en campaña electoral del que se le olvida cuando llega al gobierno” Además, desde IU Cádiz se señala “la inacción absoluta de la Junta de Andalucía, que también es parte del Consorcio, pero que no está realizando ninguna de las inversiones que la provincia necesita y esto provoca que sean los gaditanos quienes vayan a pagar de su bolsillo el maltrato de la Junta a Cádiz”.

Para Izquierda Unida “el Partido Popular ha ido por el camino fácil: hacer que sean los ciudadanos quienes paguen el pato de su mala gestión, pero había otros caminos como el de realizar inversiones para mejorar los servicios públicos y las infraestructuras existentes, prueba de ello es el canon de mejora que se aprobó en el anterior mandato y que el actual Equipo de Gobierno ha dejado en un cajón”, por eso desde IU instan a la Junta “a que ponga en marcha un plan de inversiones provincial e incluso estudiar una reforma de la tasa de agua con criterios justos y responsables para todos los municipios, y no este tarifazo impuesto por el rodillo absoluto del partido popular”

La formación izquierdista recuerda que “Bruno García, como alcalde, y José Manuel Cossi, presidente de Aguas de Cádiz, no han descartado con la excusa de la sequía un aumento de la tasa de agua”, destacando IU que "lo cual no guarda ningún tipo de relación pues no se puede abordar la actual situación de sequía sin abordar que no es el consumidor, sino el actual modelo económico – campos de golf, resorts de lujo, - el que consume en mayor medida recursos hídricos de forma exponencial".

Por último, Izquierda Unida adelanta que el próximo 4 de abril organizará un encuentro abierto en el que poder compartir con el tejido social de la ciudad cuáles son las medidas que efectivamente las Administraciones Públicas pueden (y deben) adoptar en este contexto de sequía y cambio climático. Así, afirman desde la formación, "el tejido social de la ciudad podrá recuperar el debate sobre el agua que el actual Equipo de Gobierno está hurtando, y comprobar como hay alternativas desde los Ayuntamientos para que esta sequía no la paguen sólo los de abajo".