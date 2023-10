Nadie es profeta en su tierra, y el proyecto que la Zona Franca de Cádiz viene liderando desde principios de 2022 en torno a la Economía Azul parece gozar de más reconocimiento e importancia fuera de la ciudad que dentro de ella. Con la nueva sede de Incubazul aún en obras y ese concepto de Economía Azul, sus posibilidades y sus beneficios, aún sin asentarse a pie de calle, esta iniciativa empieza a asumir el liderazgo que Zona Franca y sus cooperantes buscan.

Así lo ha asegurado este viernes, con motivo de la presentación del congreso Blue Zone Forum que se celebrará en Cádiz el 29 y 30 de noviembre, el director territorial Sur de Telefónica, Joaquín Segovia. "Incubazul ya es referencia nacional en Economía Azul, y empieza a sonar a nivel internacional", ha indicado en el acto de presentación celebrado en la actual sede de Incubazul (en el edificio Europa del recinto fiscal de la Zona Franca) respecto a esta iniciativa que en 2022 era "una idea muy ambiciosa" que en poco más de año y medio "ha cristalizado".

"Esto va de ecosistemas, de la transición de la era industrial a la era digital. Y este espacio es eso", ha destacado Segovia en relación a ese trabajo de tutorización, de asesoramiento y de apoyo a la creación de empresas vinculadas a la Economía Azul o a la adaptación a este nuevo campo que es el mar como motor económico, y además sostenible.

Telefónica es uno de los patrocinadores del Blue Zone Forum y también uno de los cooperantes necesarios de Incubazul, que cuenta con apoyos institucionales diversos. Como el de una empresa de la provincia, Petaca Chico, que se unió a esta iniciativa "que pone a Cádiz en el mundo", como ha trasladado el director general, Marcelo Monge.

Monge valora la oportunidad actual "de reflexionar qué nos ofrece el mar que aún no nos hemos dado cuenta", insistiendo -en clara vinculación a su empresa- en el apartado gastronómico. "Comemos insectos, gusanos... y tenemos el mar ahí", ha llamado la atención, al tiempo que ha recordado que los peces "se comen entre ellos porque no hay un depredador mayor, que podemos ser nosotros". "Si no miramos al mar vamos tarde", ha lanzado Marcelo Monge como motivo de la participación de Petaca Chico en iniciativas de este tipo y reclamando apoyar la innovación en el campo marítimo y el consumo "de proteínas del mar, que puede ser lo más caro hoy de la cesta de la compra".

En estos apoyos a Incubazul ha aportado otra clave el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, que ha hecho un llamamiento al fomento de la colaboración público-privada "porque damos imagen de unión, fuerza y empuje", al tiempo que posibilita el desarrollo de proyectos como el que lidera Zona Franca para situar a Cádiz en la cúspide nacional y europea de la Economía Azul.

Se trata, como ha apuntado el director de Control Global del Riesgo de Caja Rural, Álvaro Higuera, de apoyar una iniciativa "que provoca sinergias y aporta valor añadido" y que respira "modernidad, futuro, juventud, empleo"... Conceptos en los que esta entidad bancaria, "una caja andaluza", tenía que apoyar.

El alcalde de Cádiz, con Incubazul

En esa colaboración público-privada es agente colaborador el Ayuntamiento de Cádiz. Un agente además obligado, por ser la sede física de Incubazul, y además convencido, como ha garantizado este viernes el alcalde de la ciudad, Bruno García; porque, según ha trasladado, "las grandes oportunidades de Cádiz pasan por reforzar la relación con el mar, y la Economía Azul es clave para ello". Tanto es así, de hecho, que ha recordado que su gobierno local acordó la creación de una concejalía específica para Economía Azul, que preside Carlos Lucero.

Ha reconocido el alcalde que el Ayuntamiento por sí solo no podría potenciar esa relación con el mar y esa generación de actividad económica y sostenible. Y por eso ha valorado también la colaboración público-privada y ha destacado el papel de la Zona Franca, "un excelente aliado en la Economía Azul" que ha hecho un "esfuerzo por orientar su política hacia la Economía Azul". Una estrategia en la que ha confirmado que el Ayuntamiento que él preside "irá de la mano".