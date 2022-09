El Imserso trae cola

“Cogeremos lo que quede, parece que hay menos sitios para elegir este año”, decía María en la cola de personas mayores que esperaban entrar en Viajes Halcón de la avenida 4 de Diciembre de 1977 para hacer su reserva. Allí estaba junto a su marido, Juan, recordando que justo antes de la pandemia, en febrero de 2020, visitaron Matalascañas (Huelva) gracias al Programa de Turismo Social de Instituto de Mayores y Servicios Sociales, más conocido como Imserso. El martes comenzó el periodo de comercialización de estos viajes y en la mañana de este miércoles eran muchas las personas que acudían a la sucursal de la citada agencia, buscando unas vacaciones a buen precio y ya normalizadas después de dos años de epidemia.

Juan quiere ir a Canarias, pero este destino, muy demandado, ya tiene los cupos cerrados. Así lo confirmaba Manuel Pérez al salir de la agencia. “Quedan pocos sitios. Para Canarias, que es lo que yo quería, no queda nada y hay que apuntarse a una lista de reserva”, explicaba. Tuvo que conformarse con Roquetas de Mar en Almería, que no es mal destino pero no era lo que buscaba. Eso sí, el precio es imbatible. “Voy con mi mujer y nos sale 212 euros cada uno para una semana”, apuntaba.

En la cola esperaba también Antonia Quintana. “Voy con mi hermana, y donde me lleve, buen sitio será. Soy invidente y me da lo mismo el sitio”, decía bromeando con buen talante. Pilar, otra de las mujeres que esperaba turno, irá “donde nos manden, aunque me gustaría ir a Murcia”. Una voz, crítica, resonaba por encima de las personas allí concentradas: “En Andalucía podremos coger lo que quede libre, lo que no quiere nadie. Como siempre”.

Andalucía es una de las comunidades autónomas donde se abrió el martes el plazo de reserva de los viajes del Imserso para las comunidades de Andalucía, junto a Cantabria, Cataluña, Valencia, Extremadura, Madrid, Murcia y Melilla. Este año se ofrecen 816.029 plazas para viajar entre octubre de 2022 y mayo de 2023. Los precios varían en función del destino, la duración, el tipo de alojamiento y la fecha. El viaje de cuatro días a capitales de provincia sale por 11 euros. En el lado contrario, 405 euros para estancias de diez días con desplazamiento incluido a las Islas Canarias. Los viajes incluyen alojamiento en régimen de pensión completa, póliza de seguros colectiva, servicio de medicina general y el programa de animación socio-cultural.

La oferta no ha sido mejor debido a la renuncia a participar de numerosos hoteles, especialmente en zonas de costa, justificando no participar en el programa porque no cubren los costes a causa de la inflación.