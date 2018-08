Gran incremento de ocupación en los parkings durante el verano

El verano está generando mucha felicidad entre los gaditanos, tanto entre los residentes como entre los comerciantes, pero sobre todo entre la mayoría de los responsables de los aparcamientos subterráneos del entorno de la Avenida Ana de Viya, el Estadio y la playa en general.

La actual vía de circulación en un único sentido impuesta en el Paseo Marítimo por la apertura del nuevo carril bici y la zona naranja para residentes, ha traído alegrías, pero también algunos descontentos. El situado bajo el parque de los antiguos Cuarteles se ha visto beneficiado. "Es cierto que se nota mucha más afluencia que otros años y debido a ello, han tenido que cortar los bonos mensuales y quincenales por su agotamiento. Casi todos los funcionarios que trabajan por la zona, como en la Junta de Andalucía o Tráfico, entre otros, han agotado los bonos", explicaba un agente de estacionamiento de este parking.

A partir de los cambios en el tráfico, el aparcamiento no se ha llenado, pero se genera un movimiento frecuente de vehículos. Además, se han visto obligados a no ofrecer más bonos; tan solo se dedican a hacer días rotativos por la demanda de la clientela y casi todos los usuarios que usan el ticket rotativo son veraneantes, mientras que trabajadores de la localidad usan los bonos, de los que se ha llegado a un total de 160 aproximadamente. Incluso han creado una lista de espera, algo que ocurre por primera vez, para volver a ofrecerlos tras el verano.

Lo mismo pasa con el situado bajo la plaza de Ingeniero La Cierva, en el que se ha incrementado un 20% la ocupación respecto al año pasado. Los agentes de estacionamiento se han percatado que desde la llegada del nuevo gobierno, al abaratarse los precios de los tickets, la ocupación ha aumentado muchísimo.

También los de Carranza y Telegrafía, comparado con los últimos años, desde finales de junio y durante los meses de julio y agosto, se han encontrado completos los fines de semana, sobre todo por visitantes que provienen de Sevilla, Extremadura o Badajoz, entre otros puntos de España.

No obstante, el que se encuentra situado frente al hospital, no se ha beneficiado, sino al contrario. Han encontrado muchas dificultades debido a la creación del carril con único sentido, dificultando el paso a la hora de tener que acceder a la entrada del parking por Muñoz Arenillas, ya que no hay una correcta señalización para llegar hasta él.

Igual ocurre en el parking Rebollo, en la calle Brasil y Paseo Marítimo, que se ha visto afectado también por el cambio de circulación. Ambos coinciden en que la calle de Muñoz Arenillas es la más conflictiva respecto a tráfico, además de las escasas indicaciones para acceder al aparcamiento. Ellos mismos se han visto en el compromiso de elaborar y colgar el propio puesto de control un plano que muestra cómo se puede entrar al parking.

También encuentran la zona muy difícil debido a los estacionamientos de carga y descarga. Este verano, sin duda, comparado con los últimos cinco años, es en el que más plazas libres tienen, a pesar de que el del hospital tenga varios accesos. No obstante, esperan que aumente la actividad durante el último mes de verano.

En el aparcamiento del Estadio Carranza, la ocupación durante el mes de julio ha sido del 71% de media, llegando incluso a picos del 84%. En lo que va del mes de agosto hasta el día 15, la media se repite, pero han llegado hasta el 98% de ocupación, convirtiéndose en uno de los más beneficiados durante la temporada veraniega.

Finalmente, en el aparcamiento Glorieta, los números han variado en menor medida respecto al año anterior: en julio han recibido una ocupación de un 40% de media, llegando hasta el 46% de ocupación en picos; y en el mes de agosto una media del 42% y un pico del 86% durante el Trofeo Carranza.