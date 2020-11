El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz responsabiliza a la oposición del informe de la Cámara de Cuentas

Primero fue Ana Fernández en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local y después el propio alcalde accidental, Demetrio Quirós, los que asumieron el discurso oficial para tratar de justificar el tirón de orejas que le había dado la Cámara de Cuentas al Ayuntamiento de Cádiz por no haber presentado las cuentas de 2017 y 2018.

El denominador común es que la culpa era de la oposición por "el bloqueo torticero", expresión en la que coincidieron los dos dirigentes locales, que hacía hacia el equipo de Gobierno. El ejemplo que ponían es que Partido Popular, PSOE y Ciudadanos votaron en contra de las cuentas de la sociedad municipal Cádiz 2012 y eso evitó que se pudieran presentar a la Cámara de Cuentas de Andalucía.

El otro era que las observaciones de este organismo de control sobre el Ayuntamiento de Cádiz y la rendición de cuentas de 2018 también pueden aplicarse "a más del 60% de los municipios andaluces analizados". En la provincia de Cádiz se refieren a Jerez, Algeciras, El Puerto, San Fernando, Sanlúcar y La Línea e, incluso, la Diputación Provincial, "instituciones que tienen distintos colores políticos".

Tanto uno como otra han explicado que el Ayuntamiento de Cádiz ha estado informando "puntualmente" a la Cámara de Cuentas de lo que hacía en relación a las cuentas municipales pero añade que no se presentó la general de 2018 "porque para hacerlo tienen que incluirse todas las liquidaciones de las empresas municipales y organismos autónomos, y resulta que la de Cádiz 2012 no fue aprobada por la oposición con el único fin de que no se certificara que por cuarto año consecutivo esta sociedad arrojaba pérdidas y, por tanto, era obligada su disolución".

Ana Fernández asegura que cuando la oposición vota algo "cree que estos gestos no tienen consecuencias pero sí las tienen. Nos encontramos con una situación en la que han provocado un bloqueo, algo que nos ha impedido presentar las cuentas y ahora los tenemos llevándose las manos a la cabeza diciendo que qué mal gestionamos, como hacen en todos los ámbitos".

Fernández, incluso, contó como anécdota, que un periodista de un medio nacional que no concretó, le llamó para un reportaje sobre la relación de los gobiernos municipales con la oposición "y me dijo que el de Cádiz era el único sitio donde la oposición seguía haciendo esta función con la pandemia y que en otros sitios donde estuvo el ambiente muy bronco, se había suavizado e iban de la mano".

No obstante, explica que la liquidación del presupuestos de 2018 del Ayuntamiento de Cádiz, es decir, el de la casa matriz "sí se envió a la Cámara de Cuentas porque además fue aprobada en el Pleno municipal, por lo que sería absurdo no enviársela".

También encuentran a otro culpable matando al mensajero y hablan de que las noticias aparecidas en relación al informe (sólo aparecieron en este periódico) "tienen una clara intención propagandística" porque "se omite intencionadamente" que hay otros ayuntamientos implicados. A ello le unen, según Demetrio Quirós, que se pida el punto de vista a toda la oposición respecto del informe y no se pregunte los mismo al Equipo de Gobierno". En este caso, el Partido Popular y PSOE reaccionaron a la noticia por su propia iniciativa y enviando comunicados de prensa, como el del propio Demetrio Quirós, sin que se les preguntara nada. Asimismo, este periódico preguntó directamente en rueda de prensa por este asunto de la Cámara de Cuentas para que dieran su versión sobre el asunto antes de que lanzaran la nota a los medios.