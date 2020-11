Críticas a la gestión y falta de transparencia económica de Kichi

Las cuentas invisibles. Hace ya más de un mes que el equipo de gobierno debía haber llevado a Pleno la cuenta general de 2019, que incluye la cuenta del propio Ayuntamiento, las de las empresas municipales y las de los organismos autónomos. Pero no solo no ha ocurrido esto, sino que la Corporación Municipal no conoce todavía las cuentas de 2018 ni de 2017; una irregularidad que ha puesto de manifiesto el último informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía y que ha provocado la dura reacción de los dos principales grupos de la oposición (PP y PSOE), especialmente críticos con la gestión económica y la falta de transparencia del alcalde, José María González Kichi.

“El informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía no es solo una noticia negativa para la ciudad, es una advertencia gravísima que puede tener, y seguramente tendrá, consecuencias irreversibles para Cádiz, porque el hecho de que ese órgano de fiscalización advierta de posibles sanciones a la ciudad por culpa del incumplimiento constante de las obligaciones de Kichi y del concejal de Hacienda de rendir cuentas es inconcebible”, lamenta el presidente del grupo municipal popular, Juancho Ortiz, que ha pedido la destitución inmediata del responsable (el concejal de Hacienda, José Ramón Páez). “Si quiere dedicarse a dar clase en Sevilla que se vaya de una vez y deje el dinero de los gaditanos en paz”, trasladó Ortiz.

La portavoz del PSOE, Mara Rodríguez, también alerta sobre las “serias consecuencias para las arcas municipales” que traerá la no presentación de las cuentas de 2017 y 2018; sobre todo porque “esta mala praxis condicione la percepción de ayudas de otras administraciones como por ejemplo el gobierno central, o que el Ayuntamiento se encuentre con la imposición de multas por el incumplimiento de la obligación de rendición de cuentas”.

Por ello, ambos grupos han señalado directamente al alcalde, José María González, criticando su falta de gestión. “El alcalde debe dar explicaciones públicas porque, por su falta de gestión y la de su equipo desde hace años, las gaditanos y gaditanas pagarán las consecuencias, coincidiendo además con una dura crisis en la que hace más falta que nunca la ayuda económica de otras administraciones”, reclama Rodríguez, mientras que el problema para el PP no es tanto de gestión sino como “la flojera de esta gente, que va a poner en peligro más de 50 millones de euros al año para la ciudad, en concreto 53, que es lo que supone para Cádiz la PIE”. “Esos ingresos para el presupuesto anual de Cádiz es, simplemente, la puntilla, y llevar a la ciudad a una ruina irreversible”, añadía Juancho Ortiz.

Además de la gestión económica, la oposición también ha puesto en duda a raíz del informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía la transparencia que iba a ser una de las banderas de Podemos cuando llegó al Ayuntamiento en 2015. “De saber a cada momento el destino de cada euro del Ayuntamiento hemos pasado a no saber absolutamente nada de lo que está pasando con el dinero de los gaditanos. Se creen intocables y por eso cometen irregularidades tras irregularidades, pero las acciones de un alcalde tienen siempre consecuencias, y esta acción y esta omisión van a pagarla, y muy cara, los gaditanos”, denunciaba el presidente del PP; al mismo tiempo que la portavoz socialista insistía en pedir explicaciones al alcalde, entendiendo que “debe dar muestra de la transparencia de la que tanto presume y dar las explicaciones oportunas a la ciudadanía para que todos conozcamos si realmente las cosas son tan transparentes o no en el Ayuntamiento”.

No olvidan tampoco PP y PSOE que en esas cuentas de 2017 y 2018 falta también la información relativa a la gran cantidad de contratos que fueron tumbados por reparos de Intervención pero que se han abonado mediante decretos del alcalde levantando esos reparos. “Kichi está ocultando a los gaditanos que tiene millones de euros en facturas que ha pagado de manera irregular, a través de decretos que levantan los reparos que le pone Intervención”, afirmó Ortiz, valorando en más de 40 millones de euros el importe de esas facturas. “Y ese es el problema que tiene, que cuando dé cuenta de ese modo de actuar va a tener problemas serios”, consideró el edil del PP.

“El alcalde no puede seguir jugando así con el dinero de todos los gaditanos”, ha denunciado Mara Rodríguez, que en materia económica ha recordado también que el período medio de pago a proveedores ya supera los 100 días, que las ayudas de urgencia a autónomos y microempresas “anunciadas hace siete meses” aún no se han concedido, o las polémicas con los centros de emprendimiento de la ciudad. “Que Kichi esté de salida del Ayuntamiento y se haya quitado de en medio no quiere decir que no tenga que responder por estas y otras tropelías que está cometiendo en Contratación”, ha trasladado al respecto, por su parte, Juancho Ortiz.