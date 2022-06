Garrón lamenta el concepto de unidad que defiende Martín Vila

La portavoz del equipo de gobierno municipal, Lorena Garrón, lamentaba esta mañana las declaraciones realizadas por el concejal Martín Vila a este periódico en las que coincidía en la necesidad de la unión de la izquierda ante las locales y pedía a Adelante que se una a ellos sin hablar aún los candidatos.

A este respecto, Garrón lamentó "profundamente algunas de las cuestiones que el compañero Martín ha expuesto". Así dijo que ella y su equipo apostaban por la unidad en la ciudad de Cádiz, pero "deberíamos empezar a trabajar realmente desde la unidad, desde la generosidad, desde la conciliación y por supuesto nunca desde la imposición ni desde el reproche".

Lorena Garrón dijo sentirse muy afectada desde el punto de vista personal por estas declaraciones realizadas por Vila en exclusiva a este Diario porque "sentimos que no se quiere la unidad entendida de forma conjunta y colectiva sino su unidad, y me refiero a Martín porque a otros compañeros no los he escuchado".

La portavoz, que acudió sola a la rueda de prensa convocada para informar a los medios sobre el contenido de la última Junta de Gobierno Local excusando la ausencia de Martín Vila aludiendo a "problemas de agenda", indicó que "desde que fueron las elecciones este domingo al final lo único con lo que nos hemos encontrado son reproches constantes y, desde esa perspectiva, es muy difícil entendernos y encontrarnos".

En ese momento de indignación, ya Garrón aprovechó para lanzar varios reproches acumulados recordando que "nosotros tuvimos que cargar con que echaran a once compañeros del parlamento de Andalucía, tuvimos que cargar con que no se les admitiera posteriormente, tuvimos que cargar con vernos en un despacho con Falange, con todo lo que eso implicaba, tuvimos que cargar con que nuestros compañeros, pactando con Vox y el PP, echaran a la compañera Teresa Rodríguez y Adelante Andalucía".

"Para poder empezar a hablar de negociaciones de cara a la candidatura unitaria", Lorena Garrón pidió en nombre del alcalde que se readmitiera a estos compañeros y compañeras y finalmente, según recordó, no se readmitieron y hubo un movimiento contrario "y fue una purga en todos los ayuntamientos en los que nosotros éramos una minoría y encima ahora nos reprochan el tema de la unidad".

Garrón defendió un concepto de unidad "diversa y respetuosa con las diferentes personas y formaciones que componen o intentamos compongan esa unidad".

La concejala fue más allá y sacó a colación que "ahora, además, de una manera surrealista nos echan también la culpa del tema de los monitores cuando precisamente esto ha sido una consecuencia de la reforma laboral que ha llevado a cabo Yolanda Díaz "en vez de derogar la reforma laboral, que era lo que venía en el programa y es lo que venimos exigiendo desde hace mucho tiempo. Si se hubiera derogado la reforma laboral del PP no nos encontraríamos con este problema".

De nuevo, haciendo referencia a las declaraciones de Martín Vila publicadas en Diario de este jueves, Garrón le pidió que si lo que quieren es hablar de unidad, que lo haga de una manera "más humilde y que no soltaran tantos reproches ni tantas imposiciones" y que "nos tendiéramos la mano" sin necesidad de salir a la palestra pública cuando "son debates que necesitamos tener de manera interna y de forma sosegada". "Y ojalá sea así y ojalá nos encontremos. Hasta ahora nosotros hemos intentado ser lo más responsable posible con esto y estamos intentando ser muy respetuosos y simplemente lo que hemos hecho es crear un sujeto propio andaluz porque creemos en la necesidad de que esta tierra no tenga que obedecer a los intereses de Madrid y a cambio lo que se nos ha hecho es expulsarnos del parlamento y acusarnos de que hay una falta de unidad por nuestra parte".

Garrón insistió en que su grupo quiere apostar por esa unidad en la ciudad de Cádiz y precisamente "por eso estamos siendo sosegados en el discurso y respetuoso en el debate y estamos cumpliendo a pies juntillas ese pacto de no agresión de la izquierda al que se supone que se llegó".

Garrón afirmó sentirse dolida con los comentarios "del compañero" y le pidió "que paren un poquito y vamos a ser responsables y vamos a intentar identificar a los verdaderos rivales políticos que son otros y que a veces creo que se pierden y se olvidan esos contrincantes políticos confundiéndolo con los que realmente deberíamos ser compañeros y compañeras. A uno le afecta esto incluso a nivel personal".