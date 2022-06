Martín Vila: “Pensar en candidatos es un error; hay que priorizar el programa”

La izquierda al PSOE ha sacado en claro una lección tras el fracaso en la elecciones autonómicas del pasado domingo: sólo puede triunfar si va unida a los comicios. Ya lo planteó a las pocas horas de conocerse los resultados, con la victoria aplastante del PP, el alcalde de Cádiz, José María González, y se une a esta reflexión Martín Vila, líder del grupo de Ganar Cádiz.

"Nosotros tenemos muy claro que ahora hay que afrontar con firmeza lo que queda de mandato, para cumplir el programa por el ganamos las elecciones y que es nuestra responsabilidad, y trabajar para que Adelante Andalucía (la formación de González) se sume a este proceso de unidad. Hay que dejar al lado las diferencias y centrarnos en lo que nos une", constata a este diario Martín Vila.

Ante los resultados del domingo, el dirigente de GC, que en la autonómicas se integró en Por Andalucía, tiene claro que "el gobierno municipal debe mantener un perfil que sea reconocido por su izquierda, apoyado en una forma de gestionar a la ciudad diferente a otras etapas, marcando distancias con éstas. Queda un año de mandato que, sin duda, va a ser muy importante. Y toda la izquierda política y social debe formar parte de esta plataforma".

En contra de esta apuesta están las evidentemente malas relaciones que hay entre las dirigentes regionales de Por Andalucía y Adelante Andalucía. Incluso el gobierno de Cádiz, un oasis en esta conflictiva relación, ha tenido en los últimos meses varios choques internos que han tensado la situación hasta casi ponerla al borde de la ruptura.

En este sentido, Vila tiene claro que "no se pueden repetir situaciones como la de los presupuestos de este año (que se anunciaron sin conocimiento de los ediles de Ganar) o decisiones equivocadas como la de los monitores, cuando el Ayuntamiento de Cádiz debe ser el escudo de la gente".

De esta forma, y metidos ya en el último año de este mandato, Martín Vila tiene claro que lo que hay que hacer, para evitar conflictos, es "cumplir el programa político del que no debemos de salirnos".

Pero para cumplir este programa con dos grupos diferentes es necesario dar otro paso, según el edil: fortalecer los órganos comunes de toma de decisiones. Por el momento, no obstante, no se ha avanzado en este asunto.

Y unida a esta forma de actuar, Martín Vila considera esencial alcanzar la unidad de la izquierda, "que si hubiera acudido junta a las autónomas, hubiera evitado la mayoría absoluta del Partido Popular".

Por ello insiste en que se ha ofrecido ya a Adelante la unidad con el resto de los grupos de la izquierda del PSOE, "porque cuando la izquierda desoye a la mayoría social, pierde".

En este debate sobre la unidad, pensando en las cada vez más cercanas elecciones municipales, el problema puede que sea no el programa de gobierno sino la configuración de la lista electoral y, especialmente, quién va a encabezarla.

El nombre natural sería el José María González, pero el alcalde aún no ha aclarado si está dispuesto a seguir cuatro años más o a retirarse tras ocho años de concejal, como fue su compromiso inicial. Todo está, ha dicho en varias ocasiones, en manos de lo que decida su formación.

Para Martín Vila éste no es ningún problema, ni un inconveniente en las hipotéticas conversaciones de unidad.

"El problema no debería ser el del candidato, sería un error. Las personas (presentes en la futura lista) son las últimas en este proceso. Primero hay que evaluar lo que se hecho mal en este mandato y reflexionar sobre los mismos, y sobre lo bueno que se ha realizado, que ha sido mucho y muy importante para la ciudad y los ciudadanos. A partir de ahí, elaborar el programa electoral. Y serán, por último, las personas. Porque no debemos construir desde el ego, que es siempre un error, sino pensar sobre lo que necesita la gente".

Con todo, Vila insiste que la elección de un candidato único no debe provocar un conflicto a la que invita a Adelante Andalucía a “no retrasarse más para sentarse con nosotros, porque ya resulta urgente”.

Por otra parte, Martín Vila no se plantea cambiar de opinión sobre su futuro: dejará el Ayuntamiento tras ocho año de gobierno. "Quiero ser coherente con lo que he dicho, mantengo mi coherencia de no estar más de dos mandatos".