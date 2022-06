Kichi: "Aquí en Cádiz apostamos por la confluencia, que es la que frena a la derecha"

El alcalde de Cádiz, José María González, Kichi, cree que los resultados de las elecciones autonómicas de ayer domingo "no son extrapolables" a los comicios municipales del próximo año, aunque saca pecho por que Adelante Andalucía ha logrado ser tercera fuerza política en la capital, sin ir junto a Por Andalucía, y segunda fuerza si se suman los votos de la fragmentada izquierda. Kichi, en todo caso, defiende "evitar conflictos internos" y apuesta por la confluencia de las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE en Cádiz para "frenar a la derecha".

En su análisis, José María González arremete contra la ya primera fuerza política de Andalucía, el Partido Popular, cuya victoria no le agrada: "Ha ganado la derecha, aunque esta no sea la derecha extrema es la derecha radical, es la derecha de los recortes, es la derecha que no invierte en los servicios públicos, es la derecha que tiene a nuestros niños y niñas a cerca de 30 grados en las aulas, es la derecha contra los servicios públicos y de las privatizaciones, es la derecha que mientras que aquí hay familias que no llegan a final de mes, no pueden pagar las facturas, le paga las clases de inglés a sus hijos e hijas, a los hijos y a las hijas de la gente rica se les quita el impuesto de sucesiones para que puedan comer más gambas. Hoy es un día triste".

Cree el alcalde de Cádiz que los datos de las urnas andaluzas de este pasado domingo "no son extrapolables, cada elecciones son un mundo", y sobre todo porque a su juicio han sido unos comicios ventajistas hechos a la carta para el PP: "Hemos jugado unas elecciones en las que Juanma Moreno ha elegido el cuándo, el cómo y el dónde; en las que Juanma Moreno teledirigía a su medida. Así es normal que partieran con ventaja".

A cambio, saca pecho por la campaña de Adelante Andalucía, con Teresa Rodríguez como candidata a la Presidencia, por los escasos medios con que ha contado, al tiempo que sí hace cuentas de los resultados finales en la capital: "Nosotros, en cambio, hemos hecho una campaña sin recursos, sin dinero público y casi sin voz, nos censuran hasta en los debates. Y aun así, en Cádiz capital, Adelante Andalucía solo, sin confluencia, ha sido tercera fuerza. Y si se suman los datos de Por Andalucía seríamos segunda fuerza. Los datos demuestran que, frente al aluvión de la derecha en todas partes, frente a ese resultado, en Cádiz capital no se dan pese a que no eran nuestras elecciones, pese a que no teníamos voz y pese a que el contexto lo maneja el PP".

Aprovecha el regidor gaditano para reivindicar las políticas que aplica su equipo de gobierno en Cádiz, lo que entiende que es también una forma de impedir la victoria de la derecha: "Es que cuando haces políticas valientes, cuando conquistas derechos, cuando frenas la explotación turística para que la gente pueda vivir aquí, cuando garantizas los derechos básicos como el suministro en plena subida de la luz y el agua, y cuando el dinero en vez de gastarlo en redes clientelares, autobombo y en mamotretos y en beneficios personales como hace el bipartidismo, la derecha no gana. Si inviertes cada céntimo en la gente, la derecha no gana. La derecha no avanza de esa forma. La gente no es egoísta, no quiere el discurso del odio, la gente lo que quiere son las necesidades cubiertas".

Kichi, finalmente, se muestra partidario de que las izquierdas sigan unidas en Cádiz de cara a las próximas elecciones: "Aquí en Cádiz se ha demostrado que hay que evitar los conflictos internos, hay que evitar echar a los compañeros, como ocurrió en el Parlamento con el grupo mixto, y quitarles la voz y los recursos. Hay que evitar eso, hay que apostar por la convivencia como hicimos en Cádiz siendo fuerza mayoritaria, porque lo contrario lo penaliza, la izquierda ha penalizado a la izquierda, una izquierda que silenció a once compañeros y se dedicó al conflicto interno. Aquí, como fuerza mayoritaria apostamos por la confluencia, por la convivencia, y eso se ha visto que frena a una derecha que iba envalentonada en las elecciones".