El Yacimiento Gadir se ve, y ahora también se toca, en el Día Mundial del Turismo en Cádiz

El túnel del tiempo que nos lleva al origen mismo de la ciudad más antigua de Occidente, el yacimiento Gadir, es hoy un portal un poco más accesible, un poco más inclusivo. Porque Gadir, que custodia 2.800 años de historia de Cádiz en el subsuelo del antiguo Teatro Cómico, hoy no sólo se puede ver, también se puede tocar.

Tocar sus calles, sus ocho casas, los hornos de las cocinas de sus habitaciones... Eso sí, no rozaremos sus piedras, esas que enterraron al fenicio Mattan, que nos sigue recibiendo eternamente yacente en el lugar donde encontró la muerte, sino una pequeña maqueta en 3D de este trocito de trama urbana del antiguo asentamiento que se ha inaugurado este 27 de septiembre coincidiendo con las actividades del Día Mundial del Turismo.

"Esta reproducción del yacimiento en su estrato del periodo de la fundación de Cádiz es muy interesante porque, si en el propio yacimiento vemos el asentamiento en planta, aquí lo tenemos en alzado. Son los edificios reconstruidos con lo cual, además de ser más accesible para las personas invidentes, que podrán escuchar la explicación del guía y, después, tocar la maqueta que plasma lo explicado, también es mucho más fácil de entender para todos al verlo reconstruido en 3D", ha argumentado la arqueóloga del yacimiento y codirectora de la excavación, Mariángeles Navarro, durante la presentación de este nuevo recurso a la que han asistido el alcalde de Cádiz, Bruno García; la teniente de alcalde delegada de Turismo, Beatriz Gandullo; y Tamara Ramos en representación de la ONCE.

Así, la maqueta, situada a la entrada del enclave, también está orientada "en el mismo sentido" en el que contemplamos los restos del asentamiento de Gadir, al que mira la reproducción que replica el entramado urbano compuesto por "las 8 viviendas localizadas y las calles que organizan el espacio urbano" pero, claro está, sumándole "las cubiertas de los edificios, los huecos de lo que son las habitaciones y todo lo que se ha podido documentar", ha detallado la arqueóloga que también ha llamado la atención sobre "las diferentes alturas" de los edificios de la maqueta que responden "a la ubicación de cada vivienda en la pendiente natural del terreno sobre las que se levantaban".

Por todos estos elementos se pueden pasar las manos, rozar con los dedos las habitaciones, el entramado de vigas, las cubiertas planas de las casas rematadas con pequeños pretiles... "Todo, absolutamente todo lo que puedes ver o tocar en la maqueta está basado en la documentación publicada", ha certificado Navarro que recuerda que además del esqueleto de un ciudadano de Gadir, en la excavación de la calle San Miguel se encontraron elementos de la vida cotidana y de la actividad de la ciudad como "la base de tornos de alfareros, zonas de decoración de los recipientes, restos de orfebrería, restos de telar, agujas, esparteras...", enumera sobre este yacimiento clave para la arqueología de Cádiz pues se erige como la prueba física de los 3.000 años de antigüedad de nuestra ciudad. "Los restos aparecidos tienen 2.800 años pero hay que tener en cuenta que lo que estamos viendo es el abandono de un periodo, no estamos viendo la evolución previa. La fecha de construcción es anterior a todo esto", ha dado fe la investigadora.

Navarro, que conoce a la perfección el enclave desde que comenzaron a retirarse los primeros sacos de arena, es la persona que recibe y guía a los visitantes que en Gadir entran en grupos de 25 durante 8 pases al día. "Yo creo que lo que no se esperan es el estado de conservación que tiene el yacimiento a pesar de no tener alzados, de no tener muros. Como son grupos reducidos se pueden hacer visitas muy agradables y como cada visitante entra con intereses diferentes y con formación diferente al final lo que se hace es un diálogo con el visitante y nos adaptamos a sus necesidades, de esa manera sale mucha información de un lado y de otro y resulta muy fructífero para todos", ha valorado.

Proyecto: El estrato romano, en braille

Además de la maqueta en 3D del asentamiento fenicio, la empresa que gestiona, explota y conserva el enclave quiere seguir caminando en la senda de la accesibilidad, así ya se piensa en informar en escritura braille sobre los restos romanos con los que también cuenta el yacimiento.

"La idea es que, como la maqueta solamente cubre lo que es la estructura del mundo fenopúnico y tenemos otro estrato dedicado a las piletas romanas, queríamos aprovechar las barandillas de la terraza desde donde contemplamos esos restos para introducir el sistema braille. Así, las personas invidentes, además de escuchar la explicación de la arqueóloga, pueden obtener más información sobre los elementos romanos del yacimiento pasando sus manos por esas barandillas", explica Francisco Javier Ramírez, uno de los gerentes de la empresa Tripmilenaria, adjudicataria desde hace 7 años del Yacimiento Gadir.

El resto es ser más inclusivos pues el yacimiento "se ha hecho todo lo accesible que se ha podido", cuenta Mariángeles Navarro apostillando que estamos ante unos restos que, en algunos puntos, aparecieron "a nueve metros por debajo del suelo" y su hallazgo se produjo durante "la construcción del edificio (el Teatro del Títere La Tía Norica)". "A veces uno se tiene que ir adaptando al tipo de construcción que se tiene, también, como en esta ocasión, había que llegar abajo del todo para valorar si lo encontrado era susceptible de musealizar, todo eso son circunstancias que luego afectan sobre la accesibilidad y, teniendo en cuenta las que se produjeron aquí, se intentó desde el principio hacerlo lo más accesible para todo el mundo, con las pasarelas y con un audiovisual que tiene subtítulos en diferentes idiomas, incluido el español, y, bueno ahora sumamos este nuevo recurso de la maqueta, donde vamos a poder no sólo ver sino tocar Gadir".

Conversaciones para dinamizar el espacio

Aunque lo que tiene "es mucho" e "interesante", como demuestran las visitas continuas de turistas y locales, el Yacimiento Gadir quiere evolucionar, crecer, y, al parecer, el alcalde de Cádiz se muestra de acuerdo. "Nuestra obligación es que recursos referentes en la ciudad como Gadir evolucionen siempre", ha dicho.

De esta forma, si antes de la pandemia la empresa adjudicataria ya estudiaba realizar algunas actividades en el espacio como conferencias o, incluso, conciertos aprovechando la ubicación del Teatro del Títere en el piso superior, Bruno García ha explicado que "estos días vamos a hablarlo con la empresa adjudicataria" pero la idea es "darle dinamismo".

"Lo que está claro es que Gadir es uno de los sitios referentes de Cádiz desde su origen y fue fruto del trabajo de mucha gente, entre ellos la propia Mariángeles Navarro. Con todo, y aunque la idea es darle dinamismo, hay que destacar que se han mantenido bastante bien los recursos tecnológicos que, como saben, con el tiempo se van desfasando pero estos han aguantado bastante bien porque ya de origen eran muy buenos", ha explicado el primer edil.