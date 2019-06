Desde la noche del domingo electoral no había vuelto a aparecer en público el candidato socialista, Fran González. Desde su partido trasladaban que iban a ser días de reflexión tras cosechar un nuevo fracaso, repitiendo peor resultado en la historia socialista municipal; y así ha sido, hasta el día de ayer. Fran reapareció ayer en la sede de Gaspar del Pino, donde había convocada una reunión con los miembros de su candidatura. El objetivo, según trasladaron desde el partido, no era más que reunir a los 30 miembros de la lista socialista e intercambiar impresiones, lo que no se había hecho desde que finalizara la campaña y tras la jornada electoral del pasado 26 de mayo. La anécdota la puso la vestimenta de González, con el mismo polo que vistió aquella jornada electoral de hace ocho días.

A nadie se le escapa que Fran González está viviendo unos días en los que podría estar meditando su salida de la política municipal, como de hecho plantean en algunos círculos del partido y de hecho han manifestado públicamente (con mensajes más o menos claros o velados). De momento el candidato a alcalde no ha realizado ninguna valoración pública más allá de la que lanzó en la noche electoral tras saberse el resultado. Por lo que todo apunta a que será en los próximos días cuando haga algún tipo de pronunciamiento público en referencia al futuro del PSOE municipal y al modo en que afronta el mandato de los próximos cuatro años en el Ayuntamiento gaditano.

Sí ha hecho público a través de las redes sociales –en la tarde del domingo– un mensaje un tanto incierto, evocando unos versos de Antonio Machado para ilustrar una fotografía tomada en la playa de Cortadura: “Caminante, son tus huellas / el camino y nada más”, lanzaba Fran González. Texto que fue respondido por varios comentarios, algunos de ellos que sonaban a despedida del concejal socialista. Como el que lanzaba la que fuera concejal y que cerraba, como suplente, la lista de estas elecciones, Aurelia Morales: “Tu camino ha sido la lucha y la constancia por lo que creías lo correcto. Ánimo Fran y muchos besos siempre”.